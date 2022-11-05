В частности, по этому поводу сейчас ведутся переговоры с федеральным правительством. Об этом рассказал посол Украины в Берлине Алексей Макеев в интервью медиагруппе Funke.

Интересно После увиденного в Украине ада Штайнмайер отчеканил новую формулу

Украина надеется на поставки Leopard 2

В интервью он подчеркнул, что Украине нужны эти боевые танки, а также сказал, что есть основания надеяться, что будет принято решение о поставке Leopard 2 из Германии непосредственно в Украину. Также он подчеркнул, что каждый день чувствует готовность Германии помочь.

Пора прекратить разговоры о том, что мы не хотим провоцировать Россию. Что еще может произойти? Сколько еще предстоит Буч, Мариуполей или Изюмов – мест изнасилований и массовых захоронений?

– подчеркнул Алексей Макеев.

За последние восемь лет не только Украина, но весь мир увидел и понял, что переговоры с Россией не ведут к миру. "Нам не нужны посредники, нам нужны союзники. Запад должен действовать как команда, и мы должны иметь возможность использовать все, что есть в этой команде" – сказал посол.

Германия уже продемонстрировала лидерство

Напомним, что Германия обосновывает свое нежелание поставлять современные танки, в частности, тем, что не хочет это делать "самостоятельно". Однако посол Украины отметил, что Германия уже "продемонстрировала лидерство", когда решила поставлять системы противоракетной обороны IRIS-T. Теперь в Украине рассчитывают на лидерскую роль государства и в других поставках систем вооружения. Речь идет в частности о боевых танках и бронемашинах, таких как:

Леопард,

Marder,

Füchse,

Dingo.

В интервью Алексея Макеева переспросили, идет ли речь о прямой поставке танков Leopard 2, на что посол ответил: "Да, мы говорим об этом".

Военная помощь Украине: последние новости

4 ноября министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал очередной пакет военной помощи США. Его предоставление состоится за подписью президента Байдена.

Впервые Украине оказала военную помощь Греция. Она направила бронетехнику для ВСУ.

Мощную военную помощь Украине анонсировала Испания. В нее будут входить, в частности, системы ПВО, ЗРК и ракеты.

Интересно – Давыдюк назвал 2 объяснения, почему на самом деле Германия не хочет давать ВСУ танки Leopard: смотрите видео