В частности, по этому поводу сейчас ведутся переговоры с федеральным правительством. Об этом рассказал посол Украины в Берлине Алексей Макеев в интервью медиагруппе Funke.
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Украина надеется на поставки Leopard 2
В интервью он подчеркнул, что Украине нужны эти боевые танки, а также сказал, что есть основания надеяться, что будет принято решение о поставке Leopard 2 из Германии непосредственно в Украину. Также он подчеркнул, что каждый день чувствует готовность Германии помочь.
Пора прекратить разговоры о том, что мы не хотим провоцировать Россию. Что еще может произойти? Сколько еще предстоит Буч, Мариуполей или Изюмов – мест изнасилований и массовых захоронений?
– подчеркнул Алексей Макеев.
За последние восемь лет не только Украина, но весь мир увидел и понял, что переговоры с Россией не ведут к миру. "Нам не нужны посредники, нам нужны союзники. Запад должен действовать как команда, и мы должны иметь возможность использовать все, что есть в этой команде" – сказал посол.
Германия уже продемонстрировала лидерство
Напомним, что Германия обосновывает свое нежелание поставлять современные танки, в частности, тем, что не хочет это делать "самостоятельно". Однако посол Украины отметил, что Германия уже "продемонстрировала лидерство", когда решила поставлять системы противоракетной обороны IRIS-T. Теперь в Украине рассчитывают на лидерскую роль государства и в других поставках систем вооружения. Речь идет в частности о боевых танках и бронемашинах, таких как:
- Леопард,
- Marder,
- Füchse,
- Dingo.
В интервью Алексея Макеева переспросили, идет ли речь о прямой поставке танков Leopard 2, на что посол ответил: "Да, мы говорим об этом".
Военная помощь Украине: последние новости
- 4 ноября министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал очередной пакет военной помощи США. Его предоставление состоится за подписью президента Байдена.
- Впервые Украине оказала военную помощь Греция. Она направила бронетехнику для ВСУ.
- Мощную военную помощь Украине анонсировала Испания. В нее будут входить, в частности, системы ПВО, ЗРК и ракеты.
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