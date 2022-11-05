Зокрема з цього приводу зараз ведуться переговори з федеральним урядом. Про це розповів посол України в Берліні Олексій Макеєв в інтерв’ю виданням медіагрупи Funke.

Цікаво Після побаченого в Україні пекла Штайнмаєр викарбував нову формулу

Україна сподівається на поставки Leopard 2

В інтерв'ю він підкреслив, що Україні потрібні ці бойові танки, а також сказав, що таки є підстави сподіватися, що буде прийнято рішення про поставку Leopard 2 з Німеччини безпосередньо в Україну. Також він наголосив, що щодня відчуває готовність Німеччини допомогти.

Час припинити розмови про те, що ми не хочемо провокувати Росію. Що ще може статися? Скільки ще має бути Буч, Маріуполів чи Ізюмів – місць зґвалтувань і масових поховань?

– підкреслив Олексій Макеєв.

За останні вісім років не лише Україна, а й увесь світ побачив та зрозумів, що переговори з Росією не ведуть до миру. "Нам не потрібні посередники, нам потрібні союзники. Захід повинен діяти як команда, і ми повинні мати можливість використовувати все, що є в цій команді" – сказав посол.

Німеччина вже продемонструвала лідерство

Нагадаємо, що Німеччина обґрунтовує своє небажання постачати сучасні танки зокрема тим, що не хоче це робити "самостійно". Однак посол України наголосив на тому, що Німеччина вже "продемонструвала лідерство", коли вирішила постачати системи протиракетної оборони IRIS-T. Тож тепер в Україні розраховують на лідерську роль держави й в інших поставках систем озброєння. Мовиться зокрема про бойові танки та бронемашини, такі як:

Leopard,

Marder,

Füchse,

Dingo.

В інтерв'ю Олексія Макеєва перепитали, чи йдеться також про пряму поставку танків Leopard 2, на що посол відповів: "Так, ми говоримо про це".

Військова допомога Україні: останні новини

Цікаво – Давидюк назвав 2 пояснення, чому насправді Німеччина не хоче давати ЗСУ танки Leopard: дивіться відео