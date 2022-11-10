Женщины из Ульяновской области жалуются, что командиры бросают мобилизованных на передовую, снаряжения нет. А родных оккупантов, которые пытаются донести ситуацию до СМИ и власти, обвиняют в распространении фейков.

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Что этому предшествовало

Это произошло после того, как 70 женщин из Вологодской области заявили, что отправляются за своими мужчинами в временно оккупированный Старобельск Луганской области. Напомним, что жены захватчиков записали видеообращение к губернатору Алексею Русскому и «высшим инстанциям», в котором рассказали, что мобилизованные попали на фронт вообще без подготовки.

Это не фейки, как говорится в наших новостях. Это правда. Я понимаю, что это война. Но она нам не нужна,

– сказала одна из женщин

В Ульяновской области назревает бунт

Жители Ульяновской области тоже начали писать об ужасных условиях их мужчин на фронте. Женщины рассказывают, что мужчин отправляют на верную смерть без подготовки, а часто пищи, воды и вещей. В частности, мобилизованных 30 сентября командиры бросили прямо в поле.

Женщины "мобиков" отправились в Луганскую область