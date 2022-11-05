Протестувати через вбивства мирних українців – не для росіян. А от коли умови не дуже, то можна вже й трошки збунтуватися. Відео з місця події опублікували місцеві телеграм-канали, пише 24 канал.

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"Мобіки" погрожують офіцерам "знайомствами"

Мобілізовані бідкаються, що отримали автомати 70-х років. Мовляв, ті іржаві, не обстріляні, а відкривати вогонь з них – небезпечно. Крім того, "мобікам" не вистачає їжі, води й дров. Також вони не задоволені через те, що ніхто не пере їхній одяг і доводиться ходити брудними.

Цапом-відбувайлом став один з офіцерів. "Мобіки" дружно накинулися на нього з претензіями й почали скандувати "пі*арас". Мовляв, якщо не вирішить проблему, то його поб'ють. Кумедно, що росіяни погрожували йому своїми "крутими знайомими". Впевненості "мобікам" додавало те, що вони "з братвою", а офіцер – сам.

Ми зараз всі подзвонимо своїм знайомим. Тут приїде ОМОН і вас всіх роз*бемо, якщо таку ху*ню мутити будете,

– сказав один з "мобіків".

Іронія в тому, що саме ОМОН і Росгвардію висилають, аби розібратися з протестами чи бунтами "мобіків". Тому ці "знайомі" точно не допомогли б.

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Зверніть увагу! Напередодні простували "мобіки" з Чувашії. Причиною було те, що їм не виплатити обіцяні 300 тисяч рублів. Однак бунт швидко завершився після того, як у навчальну частину навідалися ОМОНівці і Росгвардія. То ж замість грошей росіяни отримали гумові чоботи і спальні мішки.

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