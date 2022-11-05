Зокрема це стосується одноразових виплат, які мали надати мобілізованим та їхнім сім'ям. Губернатори намагаються виправдати затримки тим, що повинні забезпечувати військовослужбовців на фронті, повідомляють в Інституті вивчення війни.

Читайте також У Росії триває "закінчена" мобілізація, з військовою технікою критичні проблеми: аналіз ISW

Економіка Росії не справляється

Вести війну проти України виявилося надто дорого для російської економіки. Кремль не може виплатити всім мобілізованим обіцяну одноразову виплату.

Зауважимо, що Путін підписав указ про здійснення одноразової виплати мобілізованим та тим, хто підписав контракт після 21 вересня. Мовиться про видачу 195 тисяч рублів (близько 3 150 доларів).

Таким чином, Кремль створив собі додаткові проблеми у вигляді фінансового зашморгу для російської економіки. В Інституті ведення війни повідомили, що губернатори вже почати виправдовувати затримки з компенсацією проблемами у бюджеті та необхідністю фінансування армії.

Через це у російському суспільстві наростає напруга. Наприклад, у Чуваській Республіці населення вимагає, щоб влада регіону негайно виплатила обіцяні 400 мільйонів рублів (приблизно 6,5 мільйонів доларів) мобілізованим та їхнім сім'ям.

Зверніть увагу Що Путіну дала мобілізація в Росії: Гудков назвав плюси та мінуси

Проблеми мобілізації у Росії: останні новини

Ще 28 жовтня Сєргєй Шойгу заявив, що часткова мобілізація в Росії "завершується". Однак указу про це вирішили не видавати, тому юридично вона продовжується.

Слова керівної верхівки Росії постійно суперечать їхнім вчинкам. Хоча мобілізацію нібито "завершили", 4 листопада Путін підписав указ, що дозволяє мобілізовувати злочинців з судимістю за тяжкі злочини.

В Інституті вивчення війни заявляють, що Росія продовжує проводити мобілізацію, однак тепер приховану. Деякі росіяни вже отримали повістки на 2023 рік, тому, ймовірно, Кремль готує щонайменше другу хвилю мобілізації.

До теми – Мобілізовані росіяни бунтують: дивіться відео