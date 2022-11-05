В частности, это касается единовременных выплат, которые должны были предоставить мобилизованным и их семьям. Губернаторы пытаются оправдать задержки тем, что должны снабжать военнослужащих на фронте, сообщают в Институте изучения войны.

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Экономика России не справляется

Вести войну против Украины оказалось слишком дорого для российской экономики. Кремль не может выплатить всем мобилизованным обещанную одноразовую выплату.

Отметим, что Путин подписал указ об осуществлении единовременной выплаты мобилизованным и подписавшим контракт после 21 сентября. Речь идет о выдаче 195 тысяч рублей (около 3 150 долларов).

Таким образом, Кремль создал себе дополнительные проблемы в виде финансовой удавки для российской экономики. В Институте ведения войны сообщили, что губернаторы уже начнут оправдывать задержки с компенсацией проблемами в бюджете и необходимостью финансирования армии.

Поэтому в российском обществе нарастает напряжение. Например, в Чувашской Республике население требует, чтобы власти региона немедленно выплатили обещанные 400 миллионов рублей (примерно 6,5 миллионов долларов) мобилизованным и их семьям.

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Проблемы мобилизации в России: последние новости

Еще 28 октября Сергей Шойгу заявил, что частичная мобилизация в России "завершается". Однако указ об этом решили не издавать, поэтому юридически она продолжается.

Слова руководящей верхушки России постоянно противоречат их поступкам. Хотя мобилизацию якобы "завершили", 4 ноября Путин подписал указ, разрешающий мобилизовывать преступников с судимостью за тяжкие преступления.

В Институте изучения войны заявляют, что Россия продолжает проводить мобилизацию, однако теперь скрытую. Некоторые россияне уже получили повестки на 2023 год, поэтому, вероятно, Кремль готовит, по меньшей мере, вторую волну мобилизации.

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