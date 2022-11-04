Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, диктатор Владімір Путін намагається максимально затягнути війну, щоб хоч якось врятувати власну владу та життя.

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Які мінуси та плюси мобілізації в Росії

Як наголошує Гудков, сама Росія отримала багато мінусів від мобілізації. Насамперед звідти виїхала величезна кількість населення. В інші країни подалося близько 1 мільйона 200 тисяч кваліфікованих працівників. Таку кількість людей замінити складно.

З іншого боку, Путін отримав додаткову кількість "гарматного м'яса", яку буде тринькати на затягування війни. "Мобіків", найімовірніше, кидатимуть на лінію фронту, щоб затикати "дірки".

Раніше Гудков вважав, що Україна зможе перемогти Росію вже до початку літа наступного року. Тепер з такою кількістю мобілізованих війна може затягнутися надовше.

Раніше я робив прогноз, що війна закінчиться до літа – десь квітень травень. Але цієї кількості "гарматного м'яса" вистачить ще на пів року, доки ЗСУ не перемелють і їх. Здається, що війна до осені точно затягнеться. Грубо кажучи, де ще рік,

– вважає Гудков.

На його думку, Путін свідомо затягує війну і сподівається на диво, яке допоможе йому хоч якось врятувати ситуацію.

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