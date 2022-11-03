Про це під час брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. За його словами, попри заяви Кремля про завершення мобілізації, вона переведена у прихований режим.

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Росія вирішила прискорити підготовку курсантів

Громова зазначив, що публічність і показовість заходів згорнуто, однак російські військкомати отримали вказівку продовжувати пошук та набір "добровольців" для участі у війні.

Здійснюються спроби повернути до лав збройних сил Росії військовослужбовців, які отримали поранення та були звільнені,

– повідомив представник Генштабу ЗСУ.

Крім того, як розповіли в ЗСУ, Росія вирішила прискорити підготовку курсантів випускних курсів. У такий спосіб росіяни хочуть поповнити молодший офіцерський склад.

Зокрема, дату завершення закладів перенесено з червня 2023 року на грудень поточного року.

У Росії не закінчилася мобілізація

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу 28 жовтня доповів Владіміру Путіну про те, що мобілізація у Росії буцімто завершилася. До російської армії нібито призвали 300 тисяч осіб і більше не планують.

Та після цього неодноразово з'являлася інформація, що росіяни продовжують отримувати повістки та повинні з'явитися до військкомату вже у листопаді.

Більше того, росіянам видають повістки, які зобов'язують їх з'явитися у військкоматі у 2023 році. Це може свідчити, що в Росії щонайменше готують другу хвилю мобілізації.

Слід зазначити, що Росії важко дається мобілізація і її проведення негативно позначається на економіці. Співробітниця Інституту вивчення війни Наталія Бугайова заявила, що Росія не змогла ефективно впоратися з мобілізацією.

За її словами, росіяни не отримують того ефекту, на який розраховували завдяки мобілізації. У ворога виникли проблеми в озброєнні і тренуванні мобілізованих.

Проблему з озброєнням підтвердила розвідка Міноборони Британії. Повідомляється, що в більшості випадків мобілізовані погано забезпечені зброєю або отримують застарілу стрілецьку зброю.

1 листопада, міноборони Росії повідомило, що 87 тисяч військових вже відправилися на фронт. В Україні мобілізованих найчастіше фіксують на Луганщині та Херсонщині.

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