За інформацією російських ЗМІ, суд Володимира заблокував петицію проти мобілізації. На момент блокування вона зібрала майже 500 тисяч підписів, пише 24 канал.

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Чому заблокували петицію

Політикиня Юлія Галяміна, яку в Росії оголосили "іноземним агентом" розповіла про рішення суду. За її словами, петицію, опубліковану на сайті Change.org, зажадала заблокувати військова прокуратура. Ініціатором збору підписів став опозиційний рух "М'яка сила".

У рішенні суду йдеться, що інформація в петиції "спрямована на зрив заходів, що проводяться державою з мобілізації", а також містить "фіктивні відомості про нібито незаконні дії керівництва країни".

У Росії назрівають "жіночі бунти": головне

Близько 70 жінок вирушили до Старобільська Луганської області за своїми чоловіками, щоб їх повернули з фронту.

Вони розповіли, що чоловіки, яких мобілізували 1 жовтня, вже 16 жовтня опинилися на території Луганщини, де "виживали в окопах, без забезпечення, без подальшого навчання та без командування"

1 листопада мобілізованих перекинули на першу лінію фронту під Сватовим. Жінки жаліються, що їхні чоловіки потрапили під сильний і смертельний артилерійський обстріл зі сторони ЗСУ, зазнавали мінометних обстрілів та атак дронами.

Дружини мобілізованих із Курська розповіли, що їхніх чоловіків, які відступили з-під обстрілу, змушують повернутися назад. Жінки поскаржилися до військової прокуратури, але там їм відповіли, що не вивозитимуть солдатів до Росії.

У коментарі російському ЗМІ одна з дружин окупантів розповіла, що її чоловіка відправили до навчальної частини у Воронежі 15 жовтня. Там вони пройшли "військову підготовку", під час якої стріляли холостими патронами на полігоні.

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