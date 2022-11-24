Російські журналісти взяли інтерв'ю у звільненого з підвалу на тимчасово окупованій Донеччині мобілізованого росіянина, який відмовився воювати. Його тримали у підвалі в селі Завітне Бажання.

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Історія мобілізації росіянина

Михайла М. мобілізували у рамках "часткової мобілізації" 23 вересня з Тернейського муніципального округу Приморського краю. у військкоматі Дальнегорська йому не дали можливості пройти лікарську комісію, незважаючи на те, що у 2018 році він отримав черепно-мозкову травму, наслідки якої досі відчутні.

Потім чоловіка відправили на полігон до Іллінки — в/ч 16871, де "мобіків" нічому не навчали. При цьому їм обіцяли, що вони не братимуть участь у бойових діях. Мовляв, вони лише охоронятимуть завойовані об'єкти.

2 жовтня Михайла та інших мобілізованих відправили літаком до міста Ростов-на-Дону, де він мав, як запевняють командири, проходити підготовку і перебувати в так званій "зеленій зоні". Однак одразу після прибуття в Ростовську область мобілізованих посадили до автобусів та відвезли на територію окупованої Донеччини – до зони бойових дій.

12 жовтня Михайло написав рапорт про відмову від участі у бойових діях. За його словами, разом з ним рапорт аналогічного змісту підписали 13 осіб.

Після цього до військовослужбовців, які підписали рапорт, неодноразово приїжджали офіцери різних звань для проведення "виховних" бесід.

Були такі слова, що в лісосмузі вас розстріляємо і все,

– розповів "мобік".

Відмовників утримували в підвалі

16 жовтня 14 чоловіків, які підписали рапорти, відвезли у невідомому напрямку, попередньо вони здали зброю та бронежилети. Впродовж двох діб їх утримували у підвалі, намагаючись змусити відмовитися від рапортів.

Згодом з'ясувалося, що це був підвал у Старомлинівці Донецької області. Потім у підвал прибула комісія з перевіркою, і чоловіків відвезли до лісосмуги поблизу Маріуполя. Там відмовників займалися будівельними роботами.

Одного дня ми відпросилися до Маріуполя за продуктами і там пішли в сауну. Тоді я мився востаннє до повернення до Росії. Це було ближче до кінця жовтня. Три тижні потім я не мився,

– сказав Михайло.

1 листопада Михайла та інших мобілізованих знову відвезли до підвалу. Цей підвал розташований у населеному пункті Завітне Бажання на Донеччині.

Першого числа нас привезли до підвалу ввечері. Куди нас везуть, навіщо нам ніхто цього ніколи не говорив. Це вже пізніше ми дізналися, що то Завітне. Як кажуть, будівля, у підвалі якої нас тримали, це нібито штаб П'ятої Армії. Начебто у начальників там навіть наради проходять. Виходить, там є кілька різних будівель. Саме в нашому будинку було розбито дах, а в підвалі сиділи ми. Точної адреси ніхто з нас не знає. У нашому підвалі було дві кімнати,

– сказав він.

Михайло сказав, що кімната була десь 5 на 3 метри. У двох таких кімнатах було розміщено 25 – 26 осіб. Перші три дні чоловіків не годували – дали прострочені сухпайки й все. Потім їм дозволили на свої гроші купити плитку та газові балони, щоб кип'ятити воду на чай та на локшину. Потім росіян вже почали годувати один раз на добу. При цьому у них не забирали телефони. "Мобіки" робили у підвалі фото та відео.

Ми не милися жодного разу. Там нема де митися. Вологі серветки у нас були й усе. У туалет по-маленькому ходили в бачок у кімнаті, а по-великому, щоб вийти, треба було стукати. І не факт, що відчинять. Роби що хочеш. Трохи ми потім заслужили прихильність і нам потім стали частіше відкривати. У підвалі було тепло, бо кімната маленька,

– сказав "мобік".

Під час утримання їх намагалися всіляко повернути на фронт.

"Якщо ви зараз автомати в руки не візьмете, то прийдуть до вас вороги наші, і ваших дружин і матерів будуть ґвалтувати", — такі фрази були. Кричали, погрожували. З тих, з ким я був там від початку, нікого не били, мене теж ні. Але пацани інші, їх ніби привезли з Перевальського підвалу до нас, казали, що по одному в підвал їх заводили й над головою стріляли з автомата в стіну. І начебто це робили співробітники ПВК. Але це з розмов, достеменно незрозуміло,

– заявив Михайло.

Як звільнили Михайла

У неділю Михайла та ще одного "мобіка" просто випустили й відвезли на територію Росії, де висадили з автобуса та відпустили "на всі чотири сторони". За його словами, жодного контролю за ними на території Росії не було. Відомо, що після цього до підвалу привезли ще 5 якутів. Нині їх там близько 28 осіб.

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