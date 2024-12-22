Це повинно послабити можливості хуситів атакувати судна у Червоному морі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CENTCOM у X.

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Яка мета американських ударів по Ємену

За даними CENTCOM, удари по столиці Ємену Сані 21 грудня мають послабити спроможність хуситів здійснювати атаки на військові кораблі США та торгівельні судна в південній частині Червоного моря, а також у регіонах Баб-ель-Мандебу та Аденської затоки. Цілями були ракетний склад та командний пункт хуситів. Утім, у заяві не згадується про ракетний удар хуситів по Тель-Авіву 21 грудня.

Однак є і погані новини. У неділю 22 грудня, за інформацією Associated Press, ракетний крейсер USS Gettysburg, що входить до ударної групи авіаносця USS Harry S. Truman, помилково відкрив вогонь по своєму винищувачу F/A-18. Його було знищено, але пілоти вижили. Тоді також було збито кілька безпілотників та ракету хуситів. В умовах напруженої ситуації та інтенсивного вогню хуситів з невеликої відстані командування могло помилитися. У них є всього кілька секунд на ухвалення рішень.

ЗМІ, втім, зазначає, що кораблі та літаки США мали б бути пов'язані радіолокаційним та радіозв'язком.

Напруга у Червоному морі

Угруповання хуситів розпочало атаки на судна в Червоному морі ще в листопаді 2023 року. Напади відбуваються поблизу протоки Баб-ель-Мандеб, стратегічного судноплавного маршруту, що з'єднує Червоне море із Суецьким каналом. Хусити стверджують, що їхні дії спрямовані проти суден, "пов’язаних з Ізраїлем", і мотивовані прагненням припинити ізраїльські операції в секторі Гази.

Тоді США, Велика Британія, Бахрейн, Канада, Франція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Сейшельські острови та Іспанія розпочали операцію "Страж процвітання" (Prosperity Guardian) для захисту судноплавства у регіоні.

2 березня затонув перший корабель через атаку хуситів. Це був Rubymar.

6 березня атака хуситів уперше призвела до загибелі людей. Загинули два члени екіпажу судна True Confidence в Аденській затоці.

Хусити зокрема атакували 13 січня судно з російськими нафтопродуктами. 13 червня під удар потрапив український корабель Verbena. Членам екіпажу довелося його залишити через ушкодження, одного з них було поранено, йому допомогли військові на військовому судні НАТО.