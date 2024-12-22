Это должно ослабить возможности хуситов атаковать суда в Красном море. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CENTCOM в X.

Смотрите также США заявили о ликвидации лидера ИГИЛ Абу Юсифа

Какова цель американских ударов по Йемену

По данным CENTCOM, удары по столице Йемена Сани 21 декабря должны ослабить способность хуситов осуществлять атаки на военные корабли США и торговые суда в южной части Красного моря, а также в регионах Баб-эль-Мандебу и Аденского залива. Целями были ракетный склад и командный пункт хуситов. Впрочем, в заявлении не упоминается о ракетном ударе хуситов по Тель-Авиву 21 декабря.

Однако есть и плохие новости. В воскресенье 22 декабря, по информации Associated Press, ракетный крейсер USS Gettysburg, входящий в ударную группу авианосца USS Harry S. Truman, ошибочно открыл огонь по своему истребителю F/A-18. Он был уничтожен, но пилоты выжили. Тогда также было сбито несколько беспилотников и ракета хуситов. В условиях напряженной ситуации и интенсивного огня хуситов с небольшого расстояния командование могло ошибиться. У них есть всего несколько секунд на принятие решений.

СМИ, впрочем, отмечает, что корабли и самолеты США должны были быть связаны радиолокационной и радиосвязью.

Напряжение в Красном море

Группировка хуситов начала атаки на суда в Красном море еще в ноябре 2023 года. Нападения происходят вблизи пролива Баб-эль-Мандеб, стратегического судоходного маршрута, соединяющего Красное море с Суэцким каналом. Хуситы утверждают, что их действия направлены против судов, "связанных с Израилем", и мотивированы стремлением прекратить израильские операции в секторе Газа.

Тогда США, Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания начали операцию "Страж процветания" (Prosperity Guardian) для защиты судоходства в регионе.

2 марта затонул первый корабль из-за атаки хуситов. Это был Rubymar.

6 марта атака хуситов впервые привела к гибели людей. Погибли два члена экипажа судна True Confidence в Аденском заливе.

Хуситы в частности атаковали 13 января судно с российскими нефтепродуктами. 13 июня под удар попал украинский корабль Verbena. Членам экипажа пришлось его покинуть из-за повреждений, одного из них было ранено, ему помогли военные на военном судне НАТО.