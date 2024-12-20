Этот удар стал частью длительной операции США и их союзников по борьбе с терроризмом в регионе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центральное командование США.

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Как США ликвидировали исламского боевика

Целью является остановить действия боевиков, которые планируют и проводят атаки против гражданского населения, военных сил США и их партнеров как в регионе, так и за его пределами.

Авиаудар состоялся на территории, которая ранее находилась под контролем сирийских правительственных сил и российских военных.

Как отмечалось ранее, Соединенные Штаты – работая с союзниками и партнерами в регионе – не позволят ИГИЛ воспользоваться текущей ситуацией в Сирии и восстановиться. ИГИЛ намерен вырвать из-под стражи более 8000 боевиков ИГИЛ, которые сейчас содержатся в учреждениях в Сирии. Мы будем агрессивно атаковать этих лидеров и оперативников, в том числе тех, кто пытается проводить операции за пределами Сирии,

– сказал генерал Майкл Эрик Курилла, командующий CENTCOM.