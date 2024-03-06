По сообщениям американских и западных официальных лиц, хуситы в целом совершили более 45 ракетных и беспилотных атак на коммерческие корабли США и союзников в Красном море. Большинство из них удавалось перехватить.

Смотрите также Кто такие хуситы, почему заблокировали Красное море и как повредили глобальный интернет

Гибель моряков

По словам американских чиновников, 6 марта хуситы ударили баллистической ракетой по балкеру True Confidence под флагом Барбадоса, принадлежащего Либерии. В результате по меньшей мере два человека погибли и еще шестеро получили ранения, экипаж судна эвакуировали.

Атака происходила около 11:30 по йеменскому времени, или 10:30 по киевскому времени. Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что эти смерти были "к сожалению, неизбежны".

Хуситы продолжали осуществлять эти безрассудные атаки, не обращая внимания на благополучие невинных гражданских лиц, которые проходят транзитом через Красное море, и теперь они, к сожалению, трагически убили невинных гражданских,

– сказал Миллер на брифинге в департаменте.

Он добавил, что Соединенные Штаты будут продолжать привлекать хуситов к ответственности за их атаки. Представитель подчеркнул, что боевики не просто нарушили международную торговлю, свободу судоходства и международные воды, посягнув на безопасность, но теперь еще и убили моряков.

Атаки хуситов в Красном море: что известно