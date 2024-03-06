По сообщениям американских и западных официальных лиц, хуситы в целом совершили более 45 ракетных и беспилотных атак на коммерческие корабли США и союзников в Красном море. Большинство из них удавалось перехватить.
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Гибель моряков
По словам американских чиновников, 6 марта хуситы ударили баллистической ракетой по балкеру True Confidence под флагом Барбадоса, принадлежащего Либерии. В результате по меньшей мере два человека погибли и еще шестеро получили ранения, экипаж судна эвакуировали.
Атака происходила около 11:30 по йеменскому времени, или 10:30 по киевскому времени. Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что эти смерти были "к сожалению, неизбежны".
Хуситы продолжали осуществлять эти безрассудные атаки, не обращая внимания на благополучие невинных гражданских лиц, которые проходят транзитом через Красное море, и теперь они, к сожалению, трагически убили невинных гражданских,
– сказал Миллер на брифинге в департаменте.
Он добавил, что Соединенные Штаты будут продолжать привлекать хуситов к ответственности за их атаки. Представитель подчеркнул, что боевики не просто нарушили международную торговлю, свободу судоходства и международные воды, посягнув на безопасность, но теперь еще и убили моряков.
Атаки хуситов в Красном море: что известно
- Йеменские хуситы – это боевики, которых поддерживает Иран. После нападения ХАМАС на Израиль, с ноября 2023 года они начали атаковать в Красном море гражданские суда, которые якобы имеют "связь с евреями" и их союзниками – США и Британией.
- На днях хуситы прибегли к новой диверсии – они повредили четыре кабеля, которые обеспечивают глобальный интернет и связь в Красном море. Инцидент повлиял на 25% трафика, проходящего через линии Красного моря, которые соединяют Африку, Азию и Ближний Восток.
- В ответ на атаку, ЕС согласился начать военную операцию для защиты коммерческого судоходства в Красном море от нападений хуситов.