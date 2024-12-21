Ізраїльські системи ППО не змогли перехопити ракету. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Які наслідки атаки по Тель-Авіву

За даними ізраїльських військових, ракету 21 грудня не вдалося перехопити, і вона влучила в один із районів міста. Медики надали допомогу постраждалим, які отримали легкі осколкові поранення. Декілька осіб були госпіталізовані. Поліція підтвердила факт падіння ракети в міській зоні Тель-Авіва.

За словами Astra, Ізраїльські ЗМІ також повідомляють, що однією з постраждалих є чотирирічна дівчинка.

Дивіться відео ймовірного моменту удару по Тель-Авіву

Момент удару хуситів по Тель-Авіву: дивіться відео

19 грудня Ізраїль здійснив авіаудари по портах та енергетичній інфраструктурі, що знаходяться під контролем хуситів у Ємені. Тель-Авів також попередив про можливість нових атак проти угруповання у відповідь на загрози.

Нагадаємо, Ізраїль завдав потужних авіаударів по об'єктах у Сирії. Під удар потрапила серія військових об'єктів у Тартусі та провінції Латакія. Зокрема постраждали військові об'єкти Росії. Це була наймасштабніша атака по прибережній Сирії з 2012 року.