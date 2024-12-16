Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times of Israel. За даними видання, це були найсильніші удари по прибережному регіону Сирії за останні понад 10 років.

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Що відомо про атаку Ізраїля на Тартус

Як повідомляє The Times of Israel, під удар потрапила серія військових об'єктів у Тартусі та провінції Сирії під назвою Латакія. Згідно з оприлюдненою інформацією, авіаудари зачепили й об'єкт, з яким пов'язані російські військові, зокрема базу, якою користуються військово-морські сили Росії, а також судноремонтний завод.

Ізраїльські військові літаки завдали ударів по низці об'єктів, включаючи підрозділи ППО і склади ракет класу "земля-земля", повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, і це були найсильніші удари по прибережному регіону Сирії з 2012 року,

– йдеться у повідомленні.

До слова, напередодні військовий оглядач Давид Шарп розповів, що на тлі повалення режиму Асада в Сирії Ізраїль завдав 17 ударів по країні, протягом 72-годинної операції Ізраїль знищив понад 500 цілей, країна скинула з повітря 1800 високоточних боєприпасів, не враховуючи ударів з моря по кораблях сирійського флоту.

Ізраїль вже фактично завершив операцію, приблизно 80% бажаних цілей вже вдалось уразити. За його словами, зараз вже дочищають ті цілі, які розвідка виявляє зараз, або ті, які не вдалось знищити з першого разу.