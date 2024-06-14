Вчора, 13 червня, єменські хуси здійснили напад на цивільне судно в Аденській затоці. В український корабель Verbena, яке експлуатував польський перевізник під прапором Палау, влучили дві протикорабельні крилаті ракети.

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Один моряк – у важкому стані

Зазначається, що судно, призначене для наволочних вантажів, перевозило будівельні матеріали з дерева та прямувало до Італії.

Внаслідок ракетного удару на борту спалахнула пожежа, яка спричинила пошкодження. Крім того, один моряк отримав важкі поранення. Американський літак евакуював пораненого на військовий корабель партнерів, який перебував неподалік. Там морякові надали медичну допомогу.

У Командуванні військ США наголосили, що поведінка хуситів продовжує створювати загрози для регіональної стабільності та життя моряків у Червоному морі та Аденській затоці.

США продовжуватиме співпрацювати з партнерами, щоб притягнути хуситів до відповідальності та послабити їхній військовий потенціал,

– йдеться у повідомленні.

У чому проблема хуситів

Хусити прийшли до влади у Ємені на початку 2015 року. Вони захопили столицю країни, а потім і увесь північний захід. Хуситський режим спирається на допомогу Ірану, а міжнародно визнаний уряд – на підтримку Саудівської Аравії. Завдяки постачанням з Тегерану, хусити мають потужні збройні сили. Після початку війни між ХАМАС та Ізраїлем, вони підтримали палестинців. На початку листопада Ємен офіційно втрутився у війну на боці терористів, вдаривши по Ізраїлю ракетами. Крім того, хусити розпочали атакувати у Червоному морі цивільні судна , які начебто мають "зв'язок із євреями" та їхніми союзниками – США та Британією. У відповідь на таку поведінку Сполучені Штати разом із союзниками здійснювали повітряні атаки на Ємен

Також у заяві йшлося про те, що хусити своїми діями перешкоджають поставкам гуманітарної допомоги до Гази та Ємену.