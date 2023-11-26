Цілком ймовірно, що нападниками можуть виявитися єменські хусити. Адже вони офіційно анонсували полювання на ізраїльські судна.

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У полоні – 22 людей

У компанії – власниці танкера Zodiac Maritime повідомили, що у заручниках невідомих перебувають 22 члени екіпажу. Вони – представники сімох країн: В’єтнаму, Болгарії, Індії, Грузії та Філіппін та Росії. Капітан судна – громадянин Туреччини. Відомо, що танкер Central Park перевозив фосфорну кислоту.

Цікаво, що сама лондонська компанія Zodiac Maritime є частиною Zodiac Group ізраїльського мільярдера Еяля Офера.

Наразі офіційних коментарів про захоплення судна немає.

Це могли бути хусити

На початку листопада Ємен офіційно втрутився у війну ХАМАС та Ізраїлю на боці палестинських терористів. Тоді єменські хусити вдарили по Ізраїлю ракетами. Підтримувані Іраном, єменські бойовики оголосили, що захоплюватимуть ізраїльські судна і закликали іноземців утриматися від роботи на цих кораблях.

19 листопада хусити повідомили про захоплення начебто ізраїльського судна Galaxy Leader у Червоному морі.

В адміністрації Нетаньягу тоді підтвердили напад на танкер. Там уточнили, що корабель жодним чином не пов'язаний з Ізраїлем. Ба більше, на судні немає євреїв. Усі 25 членів екіпажу – це громадяни України, Болгарії, Філіппін та Мексики.

У МЗС зазначили, що вивчають інформацію про перебування українців на викраденому судні.

Довідка: Хусити прийшли до влади у Ємені на початку 2015 року. Вони захопили столицю країни, а потім і увесь північний захід. Хуситський режим спирається на допомогу Ірану, а міжнародно визнаний уряд – на підтримку Саудівської Аравії. Завдяки постачанням з Тегерану, хусити мають досить потужні збройні сили, зокрема й далекобійні балістичні ракети.