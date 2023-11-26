Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу побував у Газі у неділю, 26 листопада. Він зустрівся з солдатами Армії оборони Ізраїлю та записав коротке відеозвернення.

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Що сказав Нетаньягу

Голова ізраїльського уряду заявив, що єврейська держава докладає всіх зусиль для повернення заручників. Він наголосив, що Ізраїль врешті-решт поверне всіх своїх громадян, яких ХАМАС взяв у полон.

Ми маємо три цілі цієї війни: знищити ХАМАС, повернути всіх наших заручників та забезпечити, щоб Газа знову не стала загрозою для держави Ізраїль. Ми будемо продовжувати до кінця, до перемоги. Ніщо нас не зупинить, і ми переконані, що у нас є влада, сила, воля і рішучість досягти всіх цілей війни, і ми це зробимо,

– сказав Нетаньягу.

Відомо, що голова ізраїльського уряду під час візиту у Сектор Гази відвідав один з тунелів палестинських бойовиків, які виявив ЦАХАЛ.

Беньямін Нетаньягу у Газі: дивіться відео

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