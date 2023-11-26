Згідно з інформацією, яку надав військовим Червоний Хрест, ХАМАС звільнив 17 заручників. Про це заявили в Армії оборони Ізраїлю.

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Що відомо про людей, яких звільнив ХАМАС

У ЦАХАЛ заявили, що серед звільнених заручників – 14 громадян Ізраїлю і троє іноземних громадян. Згодом ізраїльська сторона уточнила, що іноземці – громадяни Таїланду.

Списки звільнених заручників

Авігайль Ідан, 4 роки – її батьки були вбиті 7 жовтня, вона була викрадена разом зі своїми сусідами з Кфар-Ази.

Агар Бродець, 40 років, та її діти Офрі (10 років), Юваль (9 років) та Орія (4 роки) – були взяті в полон з Кфар-Ази, поки їхній чоловік та батько Авіхай відбивався від терористів.

Чен Альмог Гольдштейн, 48 років, і Агам (17 років), Гал (11 років) і Таль (9 років) – були викрадені з Кфар-Ази. Чоловік жінки та її дочка Ям були вбиті внаслідок нападу.

Альма Авраам, 84 роки – її взяли в заручники з Нахаль-Оз.

Авіва Сігел, 64 роки, уродженка Південної Африки. Вона потрапила в полон з Кфар-Ази разом зі своїм чоловіком, громадянином США Кітом Сігелом, який, як вважають, все ще перебуває в Газі.

Сестри Ела і Дафна Ельякім (8 та 15 років) – взяті в полон з Нахаль-Оз після того, як були вбиті їх батько Ноам, його подруга Дікла та її син Томер. Мама Мааян Зін була обличчям суспільної боротьби за їхнє повернення.

Роні Крівой, 25 років – громадянин Росії та Ізраїлю, який працював на музичному фестивалі Supernova, коли його викрали.



Звільнені заручники / фото The Times of Israel

Одну людину евакуювали до лікарні гелікоптером

Відомо, що 12 заручників Червоний Хрест передав спецпризначенцям та співробітникам служби безпеки Шин Бет біля прикордонного паркану у центральній частині Сектора Гази. Цих людей доставлять на авіабазу Хацерім для первинного медичного огляду. Також там вони зможуть зв'язатися зі своїми сім'ями. Згодом їх доправлять до лікарень для возз'єднання з родичами.

Ще одного заручника доставили гелікоптером прямо до лікарні.

Натомість решту чотирьох заручників доставили на єгипетський прикордонний перехід Рафах, звідки їх довезуть до Ізраїлю.

Зазначимо, що перед цим, 25 листопада, ХАМАС теж відпустили групу заручників із 17 людей. З них 13 ізраїльтян та четверо громадян Таїланду. Відомо, що звільнених людей Червоний Хрест передав Єгипту.