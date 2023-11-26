За наявною інформацією, мовиться про 13 ізраїльських і 4 іноземних заручників. Їх з Гази вивезли до Єгипту представники Червоного Хреста.

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ХАМАС дотримався домовленості

У ЗМІ пишуть, що, ймовірно, більшість ізраїльських заручників викрали з кібуцу Беері. Принаймні так вважається. Відомо, що звільнили:

Шошан Гаран, 67 років

Її дочку Аді Шохам, 38 років, і дітей Аді – Яхель, 3 роки, і Наве, 8 років

Ширі Вайс, 53 роки, та її дочку Нога Вайс, 18 років

Майю Регев, 21 рік

Хілу Ротем, 12 років

Емілі Ханд, 9 років

Ноам Ор, 17 років та Альму Ор, 13 років

Ноам Авігдорі, 12 років, та її мати Шарон Авігдорі, 52 роки

Що стосується іноземних бранців, то мовиться про громадян Таїланду.

Відомо, що колона зі звільненими заручниками рухалася через Єгипет до місця зустрічі в Керем Шалом. На місці зустрічі зі звільненими заручниками були представники служби безпеки. Вони займаються звіркою зі списком, який подавали ХАМАС.

Ізраїль попереджав бойовиків

Ізраїльські ЗМІ, посилаючись на місцевого чиновника, писали, що ЦАХАЛ "відновить наземні операції" у Секторі Гази. Це погрозили зробити, якщо бойовики до півночі не відпустять наступну партію заручників.

Звернімо увагу, що угода передбачає, що вдасться звільнити щонайменше 50 заручників. Тим часом Ізраїль висловив готовність звільнити з в'язниць 150 палестинців. Крім того, пообіцяли збільшити допомогу Газі.

У ХАМАС раніше звинуватили Ізраїль. Мовляв, він порушує умови тимчасового перемир'я. Ізраїльські джерела також звинувачували ХАМАС у порушенні умов зі списком заручників, котрих мали б звільнити 25 листопада. Йдеться про те, що матерів мали відпустити з їхніми дітьми.

Для розуміння! 24 листопада Ізраїль і Сектор Гази оголосили про тимчасове припинення вогню, яке триватиме 4 дні. Це перше припинення бойових дій після того, як ХАМАС напав на Ізраїль 7 жовтня. Тоді бойовики вбили близько 1200 людей, більшість яких – мирні мешканці. Крім того, в полон взяли 240 заручників.