Як пишуть місцеві ЗМІ, ізраїльський чиновник погрожує, що ЦАХАЛ "відновить наземні операції" у Секторі Гази. Зробити це обіцяють, якщо до півночі не відпустять наступну партію ізраїльських заручників.

Читай також Між Ізраїлем та ХАМАС почала діяти домовленість про тимчасове припинення вогню

Офіційно підтвердження немає

Відомо, що відповідну заяву цитує низка місцевих ЗМІ. Втім, офіційно це ще не підтверджували.

Ми ж зауважимо, що угода передбачає звільнення щонайменше 50 заручників. В обмін Ізраїль готовий відпустити з в'язниць 150 палестинців. Також Газі пообіцяли збільшити допомогу. Правда, ХАМАС уже встиг звинуватити Ізраїль. Мовляв, країна порушує умови тимчасового перемир'я.

Тим часом ізраїльські джерела звинувачують ХАМАС у порушенні умов зі списком заручників, котрих мали б звільнити 25 листопада. Зокрема йдеться про зобов'язання відпустити матерів разом із їхніми дітьми.

ХАМАС також заявляє, що Ізраїль не звільнив палестинських в'язнів служби безпеки в обіцяному порядку. 12 канал цитує офіційне джерело в Єрусалимі, яке заперечує будь-яке порушення угоди.

Так само як ХАМАС вирішує, кого звільнити зі свого списку (заручників – 24 Канал) на кожному етапі, так і ми вирішуємо, кого з палестинських в'язнів служби безпеки звільнити (у відповідь – 24 Канал),

– каже джерело.

За словами джерела, гуманітарну допомогу, як і домовлялися, також доставили. Зокрема, на північ Гази.

Зауважимо, що другу групу заручників мали звільнити ще о 16:00. Втім, ХАМАС відповідний процес станом на 19:10 ще не розпочав.

Додамо, що угода про припинення вогню мала б стимулювати бойовиків. Адже в Ізраїлі пообіцяли, що за кожних десять звільнених заручників готові ще на один день продовжити його.

Для розуміння! Це перше припинення бойових дій після того, як бойовики ХАМАС 7 жовтня напали на Ізраїль. Тоді вони вбили близько 1200 людей, більшість яких – мирні мешканці. Також взяли у полон 240 заручників.