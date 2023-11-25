Как пишут местные СМИ, израильский чиновник угрожает, что ЦАХАЛ "восстановит наземные операции" в Секторе Газа. Сделать это обещают, если до полуночи не будет отпущена следующая партия израильских заложников.

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Официального подтверждения нету

Известно, что заявление цитирует ряд местных СМИ. Впрочем, официально это еще не подтверждали.

Мы же заметим, что сделка предусматривает освобождение не менее 50 заложников. В обмен Израиль готов отпустить из тюрем 150 палестинцев. Также Газе пообещали увеличить помощь. Правда, ХАМАС уже успел обвинить Израиль. Мол, страна нарушает условия временного перемирия.

Тем временем израильские источники обвиняют ХАМАС в нарушении условий со списком заложников, которых должны были освободить 25 ноября. В частности, речь идет об обязательстве отпустить матерей вместе с их детьми.

ХАМАС также заявляет, что Израиль не освободил палестинских узников службы безопасности в обещанном порядке. 12 канал цитирует официальный источник в Иерусалиме, отрицающий какое-либо нарушение сделки.

Так же как ХАМАС решает, кого освободить из своего списка (заложников – 24 Канал) на каждом этапе, так и мы решаем, кого из палестинских заключенных службы безопасности освободить (в ответ – 24 Канал),

– говорит источник.

По словам источника, гуманитарную помощь, как и договаривались, тоже доставили. В частности, к северу Газы.

Заметим, что вторую группу заложников должны были освободить еще в 16:00. Впрочем, ХАМАС соответствующий процесс по состоянию на 19:10 еще не начал.

Добавим, что соглашение о прекращении огня должно стимулировать боевиков. Ведь в Израиле пообещали, что за каждые десять освобожденных заложников готовы еще на один день продлить его.

Для понимания! Это первое прекращение боевых действий после того, как боевики ХАМАС 7 октября напали на Израиль. Тогда они убили около 1200 человек, большинство из которых – мирные жители. Также взяли в плен 240 заложников.