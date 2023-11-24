Ровно в 7 утра 24 ноября стартовало четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС. Его заключили при посредничестве Катара.

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Что предполагает прекращение огня

Обратим внимание, что перед прекращением огня в граничащих с Газой израильских городах сработали ракетные сирены. Также поступали сообщения об интенсивных обстрелах со стороны ЦАХАЛ по всей территории Газы. Ведь армия страны стремилась максимально продвинуть свою миссию против боевиков ХАМАС в последние часы перед временным перемирием.

Известно, что в 16:00 освободят 13 заложников, содержащихся в Газе. После этого из израильских тюрем освободят неопределенное количество палестинских заключенных. Об этом рассказали катарские посредники.

Также в течение следующих четырех дней планируется освободить не менее 50 женщин и детей. После этого в руках палестинских террористов останется около 190 человек.

Также за этот период ожидают освобождения 150 палестинских заключенных. В основном говорится о женщинах и несовершеннолетних. Некоторые из них осуждены за покушение на убийство.

Соответствующее соглашение о прекращении огня будет стимулировать дальнейшее освобождение заложников. Ведь в Израиле готовы на дополнительный день перемирия за каждых десять освобожденных заложников, удерживаемых ХАМАС.

Кроме того, соглашение позволит подвезти топливо и гуманитарные грузы в Газу. Отметим, что это первая остановка боевых действий после атаки боевиками ХАМАС 7 октября. Тогда они убили около 1200 человек, большинство из которых – гражданские. Также захватили 240 заложников.

Заметим, что перед объявлением временного перемирия израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху сделал важное поручение разведке Моссад. Она получила задачу ликвидировать лидеров ХАМАС. Правда, он не комментировал, будут ли заниматься этой задачей во время временного перемирия.