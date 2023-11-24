Рівно о 7 ранку 24 листопада стартувало чотириденне перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС. Його уклали за посередництвом Катару.

Читайте також Там лежать "гори" озброєння, – Бабот сказав, наскільки зачищені тунелі, які проклав ХАМАС

Що передбачає припинення вогню

Звернімо увагу, що перед припиненням вогню в ізраїльських містах, які межують з Газою, спрацювали ракетні сирени. Також надходили повідомлення про інтенсивні обстріли з боку ЦАХАЛ по всій території Гази. Адже армія країни прагнула максимально просунути свою місію проти бойовиків ХАМАС в останні години перед тимчасовим перемир'ям.

Відомо, що о 16:00 звільнять 13 заручників, котрих утримують у Газі. Після цього з ізраїльських в'язниць звільнять невизначену кількість палестинських ув'язнених. Про це розповіли катарські посередники.

Також упродовж наступних чотирьох днів планують звільнити щонайменше 50 жінок і дітей. Після цього у руках палестинських терористів залишиться близько 190 людей.

Також за цей період очікують звільнити 150 палестинських в'язнів. Здебільшого мовиться про жінок і неповнолітніх. Деякі із них засуджені за замах на вбиство.

Відповідна угода про припинення вогню стимулюватиме подальше звільнення заручників. Адже в Ізраїлі готові на додатковий день перемир'я за кожних десять звільнених заручників, котрих утримує ХАМАС.

Крім того, угода дозволить підвезти паливо та гуманітарні вантажі до Гази. Зауважимо, що це перше припинення бойових дій після атаки бойовиками ХАМАС 7 жовтня. Тоді вони вбили близько 1200 людей, більшість із яких – цивільні. Також захопили 240 заручників.

Зауважимо, що перед оголошенням тимчасового перемир'я ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу зробив важливе доручення розвідці Моссад. Вона отримала завдання ліквідувати лідерів ХАМАС. Правда, він не коментував, чи займатимуться цим завданням під час тимчасового перемир'я.