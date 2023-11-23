При цьому незабаром має стартувати перемир'я між ЦАХАЛ і ХАМАС задля звільнення заручників. Прем'єр-міністр Ізраїлю не став відповідати, чи операція з ліквідації лідерів бойовиків продовжуватиметься в цей час.

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Ізраїль ліквідовує ХАМАС

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розповів, що наказав зовнішній розвідці ліквідувати лідерів ХАМАС.

Я дав вказівку Моссаду діяти проти лідерів ХАМАС там, де вони перебувають,
– запевнив ізраїльський лідер

Відповідні слова можуть слугувати натяком на те, що ізраїльські сили полюватимуть на бойовиків за межами Гази, зокрема в Катарі. При цьому Нетаньягу не став відповідати на питання, чи дії проти лідерів угрупування продовжаться під час припинення вогню.

Ізраїльський прем'єр-міністр лише наголосив, що після тимчасового перемир'я бойові дії відновляться. За його словами, триватимуть вони поки не будуть досягнуті всі завдання.

Повернемо всіх заручників, ліквідуємо ХАМАС і гарантуємо, що наступного дня після ХАМАС (знищення ХАМАС – 24 Канал) жоден елемент, який підтримує тероризм, виховує своїх дітей для тероризму і платить терористам або їхнім сім'ям, не буде контролювати Газу,
– заявив він.

Метою Ізраїлю є відновлення безпеки як на півдні, так і на півночі – війна закінчиться, коли Газа перестане бути загрозою.

Перемир'я між ХАМАС та ЦАХАЛ

  • ЗМІ повідомляли, що старт припинення вогню очікувався 22 листопада. Однак через логістичні проблеми із заручниками його сподіваються перенести на п'ятницю 24 листопада. Наразі тривають уточнення деталей угоди.

  • Перемир'я попередньо триватиме 4 дні – за цей час палестинці мають звільнити 53 ізраїльських заручників. Ізраїль готовий припинити операції ще на два дні за умови, якщо ХАМАС випустить ще 20 полонених.

  • За інформацією джерел видання NBC News, на першому етапі планують обміняти близько 50 жінок і дітей, яких утримує ХАМАС, на приблизно 150 палестинських в'язнів. При цьому ЦАХАЛ не видаватиме бойовиків, які були засуджені за вбивство.