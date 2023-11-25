Скриншот статті The Washington Post про нібито зв'язок між Україною та ХАМАС виявився фейковим. Західні журналісти провели розслідування та спростували вкид.
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Що цьому передувало
В інтернеті з'явився скриншот нібито статті The Washington Post, де публікувався звіт "постачання" зброї палестинським бойовикам Україною. Матеріал буцімто мав заголовок "Постачання зброї ХАМАС з України потроїлися за останній місяць".
Стаття нібито була оприлюднена 2 листопада 2023 року. Її автор підписав себе як Кріс Молтісанті.
Що показало розслідування
Співробітники британського агентства новин поспілкувалися з представником WP. Той у листі підтвердив, що видання The Washington Post не публікувало таку статтю. Також він наголосив, що Кріс Молтісанті ніяк не пов'язаний з цією газетою. Пошуки матеріалу в інтернеті за заголовком та іменем і прізвищем автора теж нічого не дали.
Агентство також зауважує, що у жовтні високопоставлений представник ХАМАС жалівся на труднощі з імпортом озброєння. Він заявляв, що палестинські бойовики стали виробляти зброю власними силами.
Росія неодноразово розганяла фейк про "українську зброю" у ХАМАС
- Не так давно ГУР МО попереджало про те, що Кремль розгорнув кампанію з дискредитації України на Близькому Сході. Росія задля цього скористалася нападом ХАМАС на Ізраїль, який стався 7 жовтня.
- Українська розвідка прогнозувала, що Москва може передати палестинським бойовикам зброю, яка була захоплена окупантами під час повномасштабного вторгнення в нашу державу. Кремлівська пропаганда готувала низку фейкових псевдорозслідувань у західних медіа, щоб звинуватити ЗСУ у буцімто продажу західної зброї терористам на регулярній основі.
- Нагадаємо, що ці прогнози справдилися, і потім Міноборони України спростовувало російські фейки. В оборонному відомстві наголосили, що наші партнери ретельно слідкують за переміщенням наданого ЗСУ озброєння та військової техніки.