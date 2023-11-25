Скриншот статьи The Washington Post о якобы связи между Украиной и ХАМАС оказался фейковым. Западные журналисты провели расследование и опровергли вброс.

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Что этому предшествовало

В интернете появился скриншот якобы статьи The Washington Post, где публиковался отчет "снабжения" палестинских боевиков оружием со стороны Украины. Материал якобы имел название "Поставки оружия ХАМАС из Украины утроились за последний месяц".

Статья была якобы обнародована 2 ноября 2023 года. Ее автор подписал себя как Крис Молтисанти.

Что показало расследование

Сотрудники британского новостного агентства пообщались с представителем WP. Тот в письме подтвердил, что издание The Washington Post не публиковало такую статью. Также он подчеркнул, что Крис Молтисанти никак не связан с этой газетой. Поиски материала в интернете по заголовку и имени и фамилии автора тоже ничего не дали.

К слову, Кристофер (Крис) Молтисанти – это персонаж криминального сериала "Клан Сопрано". Этого вымышленного члена италоамериканской мафии сыграл актер Майкл Империоли.

Агентство также отмечает, что в октябре высокопоставленный представитель ХАМАС жаловался на трудности с импортом вооружения. Он заявлял, что палестинские боевики стали производить оружие собственными силами.

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