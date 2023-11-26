Проте під час перемир'я військове крило ХАМАС 25 листопада заявило про нібито невиконання з боку Ізраїля умов перемир'я та відклало звільнення заручників. Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп розповів 24 Каналу, що за його даними Ізраїль не порушував домовленостей. Водночас не можна виключати, що ХАМАС буде створювати проблеми для ізраїльської сторони.

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Яке головне завдання ХАМАС

Відкладення звільнення заручників, яких захопив ХАМАС розраховано на те, щоб "пограти на нервах" Ізраїля та познущатись з родичів захоплених людей. Це передбачалось, проте не відомо, чи збирається ХАМАС і далі підіймати ставки.

Головне завдання ХАМАС – виграти час, продовжити припинення вогню. Саме таку мету він переслідує і тому Ізраїль звинувачують в якихось "порушеннях домовленостей",

– наголосив військовий оглядач.

Йдеться про нібито невиконання Ізраїлем угоди щодо виїзду на північ Сектору Гази вантажівок з гуманітарною допомогою. Крім того, ХАМАС вважав, що Ізраїль буцімто не дотримувався "стандартів звільнення ув'язнених".

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Гуманітарні вантажі та паливо потрапило у Сектор Гази, були звільнені терористи (палестинські – 24 Канал) вчасно, а також Ізраїль дотримується режиму припинення вогню,

– підкреслив Шарп.

Водночас Ізраїль, за його словами, у разі невиконання ХАМАС домовленостей щодо звільнення заручників, може ухвалити рішення про відновлення операції в Секторі Гази.

Зверніть увагу! ХАМАС ввечері 25 листопада повернув 13 ізраїльських та 4 іноземних заручників, звільнення яких було відкладено начебто через невиконання Ізраїлем "домовленостей" щодо перемир'я.

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