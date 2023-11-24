Терористи звільнили 13 ізраїльських заручників. Своєю чергою Ізраїль планує випустити з в'язниць 39 палестинських жінок і дітей.

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Процес обміну розпочався

24 листопада першу групу бранців ХАМАС передали до рук Міжнародного комітету Червоного Хреста. Як повідомляють ЗМІ, звільненених заручників наразі доправляють каретами швидкої допомоги до лікарень в Ізраїлі через контрольний пункт пропуску Рафах.

У такий спосіб реалізовано перший етап обміну заручників. Загалом ХАМАС обіцяв звільнити приблизно 50 осіб – дітей і жінок – протягом 4 днів перемир'я. Водночас режим припинення вогню може бути подовжений, якщо терористи й надалі погодяться звільняти викрадених цивільних. За кожних звільнених 10 заручників – додатковий день перемир'я.

Водночас за домовлені 4 дні в обмін на 50 своїх громадян влада Ізраїлю пообіцяла випустити 150 палестинських ув'язнених, утримуваних за терористичні злочини, всі вони жінки та неповнолітні.

ХАМАС відпустив також 12 громадян Таїланду

Таїланд тим часом повідомив про звільнення 12 своїх громадян, яких терористи утримували у Секторі Гази.

Раніше уряд Єгипту заявив, що йому вдалося домовитися про окреме звільнення тайців. Загалом Бангкок каже, що палестинські бойовики захопили 26 громадян Таїланду.

Про що домовилися Ізраїль та ХАМАС