Представник МЗС Катару оголосив про припинення вогню о 7 ранку 24 листопада. Перше звільнення заручників відбудеться о 16:00 того ж дня.

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ХАМАС має звільнити 50 ізраїльських заручників

Прессекретар сказав, що вони очікують, що допомога почне надходити в Газу через КПП "Рафах", як тільки почнеться перемир'я.

ХАМАС захопив щонайменше 240 ізраїльських заручників під час нападу на територію Ізраїлю 7 жовтня. Угода, укладена між Ізраїлем і ХАМАС за посередництва Катару, Єгипту і США, передбачає повернення 50 ізраїльських заручників в обмін на чотириденну паузу в бойових діях і звільнення 150 палестинців, які утримуються в ізраїльських в'язницях.

Очікувалося, що перше звільнення могло відбутися 23 листопада. Але затримки, що виникли в останню хвилину, відтермінували очікувану імплементацію угоди про припинення вогню.

У результаті нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня загинуло щонайменше 1200 осіб. Внаслідок подальшої операції Ізраїлю в Секторі Гази, за даними міністерства охорони здоров'я, загинуло щонайменше 13 000 палестинців, багато з яких – діти.

Журналісти поки не змогли самостійно перевірити дані про кількість жертв, опубліковані під час конфлікту.

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