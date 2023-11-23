Представитель МИД Катара объявил о прекращении огня в 7 утра 24 ноября. Первое освобождение заложников состоится в 16:00 того же дня.
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ХАМАС должен освободить 50 израильских заложников
Пресс-секретарь сказал, что они ожидают, что помощь начнет поступать в Газу через КПП "Рафах", как только начнется перемирие.
ХАМАС захватил не менее 240 израильских заложников во время нападения на территорию Израиля 7 октября. Соглашение, заключенное между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США, предусматривает возвращение 50 израильских заложников в обмен на четырехдневную паузу в боевых действиях и освобождение 150 палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.
Ожидалось, что первое освобождение могло состояться 23 ноября. Но возникшие в последнюю минуту задержки отсрочили ожидаемую имплементацию соглашения о прекращении огня.
В результате нападения ХАМАС на Израиль 7 октября погибли по меньшей мере 1 200 человек. В результате дальнейшей операции Израиля в Секторе Газа, по данным Министерства здравоохранения, погибли по меньшей мере 13 000 палестинцев, многие из которых – дети.
Журналисты пока не смогли самостоятельно проверить данные о количестве жертв, опубликованных в ходе конфликта.
Перемирие между Израилем и ХАМАС: больше деталей
- 21 ноября появилась информация, что Израиль может остановить боевые действия в Секторе Газа.
- По данным СМИ, соглашение между Израилем и ХАМАС может расшириться и предусматривает также прекращение огня еще на 2 дня, если палестинцы отпустят еще 20 заложников.
- Этому предшествовало заявление лидера группировки ХАМАС Исмаила Хании, который 21 ноября сообщил, что группировки вместе с Израилем приближаются к соглашению о перемирии.
- 22 ноября Израиль заявил об одобрении "первого этапа соглашения" с ХАМАС при посредничестве Катара, предусматривающего прекращение огня на несколько дней, а также освобождение не менее 50 пленных женщин и детей.