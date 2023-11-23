Об этом сообщили CNN со ссылкой на Совет национальной безопасности Израиля. Там отмечают, что согласование финальных деталей освобождения израильских заложников продолжается.
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Как продвигается процесс обмена заложников
Белый дом выразил надежду, что освобождение заложников начнется в пятницу, 24 ноября. Сообщается, что Израиль и ХАМАС обговаривают "логистические детали соглашения".
"Соглашение остается в силе. По нашему мнению, не стоит ничего отдавать на волю случая в вопросе возвращения заложников домой. Наша главная цель состоит в том, чтобы убедиться в их безопасном возвращении", – прокомментировала обмен представительница Белого дома.
Сторонам переговоров потребовалось дополнительное время для того, чтобы согласовать местонахождение и маршрут возвращения заложников. Решение о перенесении обмена на один день Израиль принял совместно с Катаром и Египтом, после чего свое добро дали Соединенные Штаты.
Также, по информации Белого дома, Израиль до сих пор не получил список заложников, входящих в первую группу обмена. Однако Вашингтон надеется, что в течение 23 ноября Тель-Авиву станет известен этот список.
Какие условия обмена заложников
По предварительной информации, Израиль договорился об освобождение 50 своих заложников в обмен на 4-дневное перемирие и 150 заключенных палестинцев, не причастных к убийствам израильтян. Соглашение предусматривает, что за каждый дополнительный день перемирия ХАМАС будет освобождать еще 10 заложников.
Общее количество захваченных боевиками заложников превышает 200 человек. В то же время Израиль не собирается отказываться от продолжения наземной операции после освобождения всех своих заложников, ведь задался целью уничтожить всех боевиков ХАМАС.