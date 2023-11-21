В то же время, сначала за это решение должны проголосовать в израильском парламенте. Это должно произойти вечером 21 ноября.

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Израиль и ХАМАС могут прекратить огонь за время.

Журналисты отметили, что Израиль и боевики из ХАМАС уже якобы достигли соглашения, что боевые действия в Секторе Газа могут прекратиться на 4 дня. В ответ палестинцы должны освободить 53 израильских заложника и вернуть их на родину.

В то же время, соглашение между Израилем и ХАМАС может расшириться и предусматривает также прекращение огня еще на 2 дня, если палестинцы отпустят еще 20 заложников.

Авторы материала отметили, что соглашение предусматривает прекращение огня ЦАХАЛ на 6 дней. Кроме того, Израиль обязуется воздержаться от воздушных атак над Сектором Газа в течение шести часов каждый день в первые дни прекращения огня.

В конце концов, за информацией источников издания NBC News, предварительное соглашение уже было достигнуто. Журналисты отметили, что на первом этапе планируют обменять около 50 женщин и детей, которых удерживает ХАМАС, на около 150 палестинских заключенных.

По словам журналистов, это соглашение может стать "самым значительным дипломатическим прорывом с начала войны в Израиле 7 октября".

К тому же источники в израильском правительстве сообщили изданию The Times of Israel, что в рамках соглашения ни один палестинский заключенный, осужденный за убийство, не будет освобожден. Там также подчеркнули, что после завершения процесса освобождения заложников военные действия Израиля против ХАМАС в Газе возобновятся.

Кроме того, издание сообщило, что существует возможность продления режима прекращения огня на дополнительные дни. Однако это расширение будет зависеть от условия, что за каждый дополнительный день будет выпущено 10 новых заложников.

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