Арабские страны сами не хотят вводить свой военный контингент в Газу. Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор израильского портала "Детали" Эмиль Шлеймович, добавив, что от США такого предложения тоже не поступало.
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Кто будет отвечать за безопасность в Секторе Газа
Можно предположить, что в регион зайдут силы ООН, но для этого необходима резолюция, которая предоставит им соответствующие полномочия. Например, разрешение применять военную силу выдает специальная комиссия, которую создают в ООН. В нее входят главы штабов всех стран-членов, представленных в Совбезе.
"Представьте, что полномочия на то, чтобы применить силу против террористов, будут давать в том числе и россияне. Поэтому Израиль не рассматривает ООН", – отметил Эмиль Шлеймович.
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"Премьер Беньямин Нетаньяху постоянно говорит о том, что Израиль сохранит свое присутствие в сфере обеспечения безопасности в этом районе, но потому, что пока нет никакой другой альтернативы", – подчеркнул Шлеймович.
Если появятся силы, которые создадут блок и будут присутствовать в регионе, такой вариант возможен, потребность в этом есть. Ведь когда закончится война и ХАМАС удастся уничтожить, то это не значит, что в Секторе Газа исчезнет все оружие, которого там очень много.
Также это не значит, что у местных исчезнет желание нападать или вести партизанскую войну – все это надолго, поэтому нужно, чтобы кто-то решал эти вопросы,
– добавил Шлеймович.
По его мнению, идеальным вариантом станет палестинская администрация во главе с умеренным лидером. Он сможет следить за тем, чтобы ХАМАС или джихад не проявляли себя как террористы. Военные силы в регионе должны быть централизованными и принадлежать государству. Так будет возможность справиться с террористическими группировками, а любой диалог или противоречия разрешать цивилизованным путем.
Что происходит в Секторе Газа
- Лидер ХАМАС Исмаил Гания заявил, что палестинские боевики приближаются к заключение перемирия с Израилем. Никаких других подробностей возможной сделки боевики не предоставили. В начале войны Израиль убеждал, что его главная задача – полностью уничтожить ХАМАС.
- ЦАХАЛ захватил больницу Аль-Шифа в Газе. Это крупнейшее медицинское учреждение в регионе, вокруг него продолжались боевые действия, а внутри скрывались палестинцы. Израиль убеждал, что под больницей расположены туннели боевиков, теперь ЦАХАЛ обнародовал доказательства, которые это подтверждают.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган возмутился тем, что Запад игнорирует "геноцид палестинцев" в Газе. Он также призвал помочь в вопросе освобождения палестинцев, которые находятся в тюрьмах Израиля. Эрдоган отметил, что говорится о 10 тысячах людей.