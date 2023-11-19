По мнению силовиков Израиля, именно под больницей Аль-Шифа главный командный центр боевиков ХАМАС. Сами же ролики были сняты с помощью двух отдельных устройств, спущенных во вход в тоннель, обнаруженный Армией обороны Израиля в комплексе Аль-Шифа.

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Что показало видео под больницей

В ЦАХАЛ заметили, что шахта тоннеля была расположена на территории больницы под навесом. Там израильские войска также обнаружили пикап ХАМАС с оружием. Оно походило на то, которое боевики использовали во время нападений 7 октября.

Ролик демонстрирует, что шахта тоннеля имеет винтовую лестницу, которая начинается где-то на глубине трех метров. Идет эта лестница еще на семь метров, пока не доходит до части туннельной сети. Сам тоннель тянется на 5 метров, после чего заворачивает направо и тянется еще на 50 метров. А в конце видео можно увидеть противовзрывные двери с проемом. Как уверяют в ЦАХАЛ, он предназначен для стрельбы.

Этот тип дверей используется террористической организацией ХАМАС, чтобы заблокировать возможность наших сил проникнуть в штаб-квартиру организации и ее подземные активы,

– подчеркивают в ЦАХАЛ.

Тоннель под Аль-Шифа показали военные ЦАХАЛ: смотрите видео

ЦАХАЛ и Шин Бет в дальнейшем будут работать в госпитале

В Армии обороны Израиля подчеркнули, что эти факты подтверждают, что сооружение больничного комплекса использовалось боевиками ХАМАС. Также это очередное доказательство циничного использования террористами жителей Сектора Газы, которыми они прикрывались для своей смертоносной деятельности.

ЦАХАЛ и Шин Бен отметили, что в дальнейшем будут работать в больнице Аль-Шифа. Они будут делать все для того, чтобы разоблачить сеть туннелей боевиков ХАМАС в этом районе.

Обратим внимание, что 18 ноября Армия обороны Израиля с помощью громкоговорителей приказала эвакуировать больницу Аль-Шифа в течение ближайшего часа. Днем ранее военные Израиля обнаружили вход в тоннель на территории больницы.

В Израиле уверяют, что боевики ХАМАС управляют командным центром, а также лабиринтом туннелей, расположенным под больницей Аль-Шифа.

Заметим, что ЦАХАЛ неоднократно призвал больницу к эвакуации на юг сектора Газа. Впрочем, медицинские работники заявили, что многих пациентов просто невозможно переместить.