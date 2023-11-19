На думку силовиків Ізраїлю, саме під лікарнею Аль-Шифа – головний командний центр бойовиків ХАМАС. Самі ж ролики зняли з допомогою двох окремих пристроїв, спущених у вхід до тунелю, виявленого Армією оборони Ізраїлю у комплексі Аль-Шифа.

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Що показало відео під лікарнею

У ЦАХАЛ зауважили, що шахта тунелю була розташована на території лікарні під навісом. Там ізраїльське військо також виявило пікап ХАМАС зі зброєю. Вона була схожа на ту, яку бойовики використовували під час нападів 7 жовтня.

Ролик демонструє, що шахта тунелю має гвинтові сходи, які починаються десь на глибині трьох метрів. Йдуть ці сходи ще на сім метрів, доки не доходять до частини тунельної мережі. Сам тунель тягнеться на 5 метрів, після чого завертає праворуч і тягнеться ще на 50 метрів. А вкінці відео можна побачити противибухові двері з отвором. Як запевняють у ЦАХАЛ, він призначений для стрільби.

Цей тип дверей використовується терористичною організацією ХАМАС, щоб заблокувати можливість наших сил проникнути у штаб-квартиру організації та її підземні активи,

– наголошують у ЦАХАЛ.

Тунель під Аль-Шифа показали військові ЦАХАЛ: дивіться відео

ЦАХАЛ і Шин Бет надалі працюють у госпіталі

В Армії оборони Ізраїлю підкреслили, що ці факти підтверджують, що споруда лікарняного комплексу використовувалася бойовиками ХАМАС. Також це черговий доказ цинічного використання терористами мешканців Сектора Гази, якими вони прикривалися задля проведення своєї смертоносної діяльності.

ЦАХАЛ і Шин Бен зазначили, що надалі працюватимуть у лікарні Аль-Шифа. Вони робитимуть все для того, щоб викрити мережу тунелів бойовиків ХАМАС у цьому районі.

Звернімо увагу, що 18 листопада Армія оборони Ізраїлю з допомогою гучномовців наказала евакуювати лікарню Аль-Шифа впродовж найближчої години. Днем раніше військові Ізраїлю виявили вхід у тунель на території лікарні.

В Ізраїлі запевняють, що бойовики ХАМАС керують командним центром, а також лабіринтом тунелів, розташованим під лікарнею Аль-Шифа.

Зауважимо, що ЦАХАЛ неодноразово закликав лікарню до евакуації на південь Сектора Гази. Втім, медичні працівники заявили, що багатьох пацієнтів просто неможливо перемістити.