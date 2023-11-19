Такое мнение 24 Каналу выразил израильский военный обозреватель Давид Шарп, отметив, что в настоящее время боевые действия ведутся в массированном режиме. После них производят зачистку, вычисляют потенциально опасных людей, в этом плане ЦАХАЛ имеет серозные успехи.

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Чего достиг Израиль

Сообщалось, что ЦАХАЛ ликвидировал некоторых руководителей ХАМАС, по другим высокопоставленным фигурам также появляется информация, но Израиль пока не может предоставить точных данных. К примеру, известно, что подземный бункер, в котором находились лидеры боевиков, был атакован, но 100% подтверждений пока нет. Следовательно, пока нельзя говорить о "параличе" ХАМАС.

Израильским войскам уже удалось многого добиться, поэтому в армии довольны происходящим. Были страхи, что к этому моменту потери будут выше, но этого не произошло,

– заметил Давид Шарп.

Относительно главного командования у Израиля есть несколько "тузов" – это командир боевого крыла, командир ХАМАС в Газе. Их уничтожение привело бы к определенному переосмыслению и "обезглавлению" в части командования. Однако, во всех других случаях ликвидация членов политбюро ХАМАС или политических фигур такого рода – важна, но не влияет на принятие решений.

Израильский военный обозреватель Давид Шарп рассказал, как продвигается операция ЦАХАЛ: смотрите видео

В настоящее время, кроме обмена пленными, самое важное – это ведение боевых действий. ХАМАС, готовясь к обороне, сделал все, чтобы его узлы обороны могли действовать автономно, на уровне командиров рот, батальонов и бригад. Все они двигаются по плану, который подготовили заранее, поэтому приказы сверху им в основном не нужны.

Для "парализации" ХАМАС важно уничтожить низовое и среднее звено. При этом Израиль имеет успехи и в частности влияет на оборону боевиков в определенных местах. Но многие ключевые фигуры еще живы, поэтому до полного успеха достаточно далеко,

– подчеркнул Давид Шарп.

Вероятно, на это влияет наличие заложников, которых удерживают в местах поблизости. Что касается зарубежных представителей ХАМАС, которые, например, находятся в Ливане, Турции, Катаре, к ним также дойдут, но, судя по всему, пока это не приоритет для Израиля. Более того, для их ликвидации потребуются другие методы и подходы.

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