Израильские СМИ проверили, чем занимаются родственники чиновников во время войны еврейского государства с ХАМАС. Они выяснили, что родные большинства членов 37 кабинета министров и главы государства приняли участие в боевых действиях.

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Кто из родственников министров воюет в Газе

Как пишет издание, сын президента Ицхака Герцога сейчас сражается в самом городе Газа. Младший сын премьера Беньямина Нетаньяху тоже участвует в боевых действиях, как и 2 детей главы Минобороны Йоава Галанта. У министра транспорта Мири Регев зять сейчас в составе боевых инженерных войск находится в Секторе Газа, а его дочь проходит офицерскую службу. А сын министра науки, инноваций и технологий Офира Акуниса проходит службу на флоте.

У Яакова Марджи, занимающего должность министра социального обеспечения, сын сражается с начала боевых действий. У министра экономики Нира Барката принимают участие в войне не только братья и племянники, но и его дочь. 2 детей министра алии и интеграции Офира Софера тоже воюют. В министерки по делам поселений Орот Струк воюют 4 дочерей и столько же зятей.

Издание пишет, что сын министра Ифат Шаши-Битон служит в гвардии и сражается против ХАМАС с первых дней войны. У министра юстиции Ярива Левина дочь и сын тоже воюют в рядах ЦАХАЛ.

Также сейчас воюют 7 членов семьи (среди которых 3 сына и зять) министра Бени Ганца и 2 сына министра Гади Айзенкота. У министра Хили Трупера вообще воюет 21 родственник, в том числе братья и племянники. У министра сельского хозяйства Ави Дихтера все дети сейчас на войне.

У министра образования Йоава Киша 2 детей мобилизовали в резерв. У министра стратегического планирования Рона Дермера 2 сына тоже призвали на службу, а еще в Израиле мобилизовали 2 его племянников. У министра финансов Бецалеля Смотрича воюют против ХАМАС 2 брата.

Кроме этого известно, что сына министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, которому исполнилось 18 лет, призывают на службу, а 2 его зятя служат в резерве. У министра труда Йоава Бен-Цура члены семьи тоже служат. Один из его родственников был даже ранен. Те его родные, которых не призвали, сейчас помогают фронту как добровольцы.

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