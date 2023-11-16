В частности, теперь военные действия планируют совершать еще более решительно. В то же время в министерстве подчеркнули, что ЦАХАЛ контролирует часть Газы.

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Израиль начал новый этап операции в Газе

Министр обороны Йоав Галант заявил, что армия обороны Израиля обнаружила "важные находки" в больнице Шифа в Газе, переходя к следующему этапу наземной операции. Несмотря на это, он точно не уточнил, что именно это были за находки.

Операция продолжается, и она проводится четко, избирательно, но очень, очень решительно,

– сказал он.

В конце концов, Галант подчеркнул, что ЦАХАЛ завершил захват западной части Газы и очистил территорию от боевиков ХАМАС. По словам министра, следующий этап наземной операции в Газе уже начали.

ЦАХАЛ взял под контроль гавань Газы

Армия обороны Израиля 16 ноября заявила, взявшая под оперативный контроль гавань в городе Газа В частности, это место является центром флота рыболовных судов.

В своем заявлении ЦАХАЛ заявил, что гавань использовалась как тренировочный центр для бойцов ХАМАС. В конце концов, израильской армии удалось уничтожить в рамках операции десять туннельных шахт палестинских боевиков.

Израиль нашел оружие в больнице в Газе