По информации израильской полиции, открыли огонь три террориста, они передвигались на авто. Все они были ликвидированы израильскими войсками.

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Что сейчас происходит в Израиле

В настоящее время силы полиции, пограничники и войска ЦАХАЛ проводят поиски в этом районе. Кроме того, на месте происшествия также работают саперы. А дорога, соединяющая Иерусалим с поселениями на юге Западного берега реки Иордан, ныне закрыта.

Сколько пострадавших

По информации МАДА (израильской службы экстренной медицинской помощи – 24 Канал ) сначала сообщалось о 5 раненых, но сейчас известно о 4 пострадавших гражданских людях, они доставлены в больницу. Среди них:

мужчина в возрасте 20 лет в тяжелом состоянии;

2 человека - молодая женщина в возрасте около 20 лет и мужчина в возрасте 32 лет – в состоянии средней тяжести;

в состоянии средней тяжести; молодой человек, получивший легкие ранения.

Как отмечает издание, люди получили огнестрельные ранения. Трем людям на месте происшествия оказали помощь от симптомов травматического стресса.

Также, по информации израильской полиции, 6 сотрудников службы безопасности получили ранения, в том числе 1 находится в критическом состоянии.

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