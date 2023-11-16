По информации израильской полиции, открыли огонь три террориста, они передвигались на авто. Все они были ликвидированы израильскими войсками.
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Что сейчас происходит в Израиле
В настоящее время силы полиции, пограничники и войска ЦАХАЛ проводят поиски в этом районе. Кроме того, на месте происшествия также работают саперы. А дорога, соединяющая Иерусалим с поселениями на юге Западного берега реки Иордан, ныне закрыта.
Сколько пострадавших
По информации МАДА (израильской службы экстренной медицинской помощи – 24 Канал ) сначала сообщалось о 5 раненых, но сейчас известно о 4 пострадавших гражданских людях, они доставлены в больницу. Среди них:
- мужчина в возрасте 20 лет в тяжелом состоянии;
- 2 человека - молодая женщина в возрасте около 20 лет и мужчина в возрасте 32 лет – в состоянии средней тяжести;
- молодой человек, получивший легкие ранения.
Как отмечает издание, люди получили огнестрельные ранения. Трем людям на месте происшествия оказали помощь от симптомов травматического стресса.
Также, по информации израильской полиции, 6 сотрудников службы безопасности получили ранения, в том числе 1 находится в критическом состоянии.
Последние новости о войне на Ближнем Востоке
14 ноября, бойцы ЦАХАЛ захватили здание парламента. Они сфотографировались там, прежде чем его уничтожить.
Уже на следующий день Армия обороны Израиля демонтировала парламент ХАМАС, который располагался непосредственно в городе Газа.
До этого, ЦАХАЛ окружил самую большую больницу Газы под названием "Аль-Шифа" и ввел на ее территорию немало танков.