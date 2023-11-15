Находящийся в больнице журналист говорит, что израильские военные ходят от комнаты к комнате, этаж за этажом, опрашивая всех – как персонал, так и пациентов. Израильских военных сопровождают медики и носители арабского языка.

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Зачем Израилю самая большая больница Газы

В среду 15 ноября израильские силы начали рейд в крупнейшую больницу сектора Газа Аль-Шифа. Израиль уверен, что ХАМАС действует из тоннелей под огромным комплексом. Однако группировка боевиков и руководство больницы отвергают это утверждение.

Считается, что тысячи палестинцев прячутся внутри и вокруг больницы. Однако вместе с тем там находятся и пациенты.

Врачи говорят о критической ситуации в заведении

Главное здание больницы фактически перестало функционировать, врачи работают при свечах и заворачивают недоношенных детей в фольгу, чтобы сохранить им жизнь – с некоторыми предупреждениями ситуация внутри стала "катастрофической". Генеральный директор больницы Газы утверждает, что в больнице сейчас около 40 инкубаторов с младенцами и их некуда эвакуировать.

CNN и BBC не могут независимо подтвердить оценку ситуации и посылают источники обеих сторон. Но ранее на этой неделе на фотографиях, опубликованных больницей, видно, как новорожденных младенцев вынимали из инкубаторов и клали рядом друг с другом на одну кровать из-за нехватки электроэнергии.

Министр здравоохранения Египта Халед Абдель-Гаффар во вторник сообщил, что Минздрав Египта пытается скоординировать передачу 36 новорожденных младенцев с Палестинским обществом Красного Полумесяца. По его словам, на границе младенцев ждут машины скорой помощи, оснащенные портативными аппаратами искусственной вентиляции легких. Однако врачи утверждают, что Израиль блокирует эвакуацию.

А армия обороны Израиля заявила, что пытается обеспечить больницу Аль-Шифа инкубаторами и респираторами для недоношенных младенцев и детей. В среду ЦАХАЛ сообщил, что военные доставили в больницу инкубаторы и медикаменты.

К слову, ранее Израиль заявил, что ЦАХАЛ взял под контроль: