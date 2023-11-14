Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что взяла под контроль несколько важных зданий в городе Газа.

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Израиль взял под контроль ряд важных объектов в Газе

По информации военных, Израиль взял под контроль:

парламент ХАМАС;

правительственный комплекс боевиков;

штаб-квартира полиции.

Кроме этого, израильские военные захватили так называемый дом губернатора Газы, в котором размещались офисы военного крыла и полиции ХАМАС, офисы разведывательного подразделения террористов и другие объекты, где проходила подготовка к наступлению 7 октября.

ЦАХАЛ также заявил, что под контроль удалось взять и здание инженерного факультета одного из университетов Газы, которое "служило институтом по производству и разработке оружия", и еще один комплекс ХАМАС с тренировочной базой, командным центром, комнатами для допросов и камерами для задержанных.

Отметим, что днем ранее министр обороны Израиля заявил о том, что ХАМАС потерял контроль над Газой.

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