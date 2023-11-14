Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что взяла под контроль несколько важных зданий в городе Газа.
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Израиль взял под контроль ряд важных объектов в Газе
По информации военных, Израиль взял под контроль:
- парламент ХАМАС;
- правительственный комплекс боевиков;
- штаб-квартира полиции.
Кроме этого, израильские военные захватили так называемый дом губернатора Газы, в котором размещались офисы военного крыла и полиции ХАМАС, офисы разведывательного подразделения террористов и другие объекты, где проходила подготовка к наступлению 7 октября.
ЦАХАЛ также заявил, что под контроль удалось взять и здание инженерного факультета одного из университетов Газы, которое "служило институтом по производству и разработке оружия", и еще один комплекс ХАМАС с тренировочной базой, командным центром, комнатами для допросов и камерами для задержанных.
Отметим, что днем ранее министр обороны Израиля заявил о том, что ХАМАС потерял контроль над Газой.
Израиль заявил об успехах в секторе Газа
- Министр обороны Израиля Йоав Галлант 13 ноября заявил, что ХАМАС потерял контроль над Газой. По его словам, террористы убегают на юг, оставляя свои запасы. А ЦАХАЛ действует в сердце города Газа.
- Тем временем армия Израиля продолжает активные операции в туннелях против ХАМАС в Секторе Газа: террористов либо уничтожают, либо пленяют.
- По словам Галланта, ЦАХАЛ ежедневно уничтожает командиров ХАМАСа, а также десятки, а иногда и сотни террористов.
- Однако следует отметить, что Израиль проигрывает информационную войну. Из-за пропаганды Ирана, ХАМАС и России во многих странах мира общественное мнение меняется не в пользу Иерусалима.