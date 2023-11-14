Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Игорь Рейтерович, отметив, что для Ирана Израиль является стратегическим врагом. Поэтому палестинские боевики используются для того, чтобы уничтожить часть Вооруженных сил Израиля, подорвать экономику.
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Мир меняет свое отношение к Израилю
Уже сейчас можно констатировать, что Иран достиг определенных целей, в частности, изменил мнение части людей относительно Израиля. Если боевые действия в Секторе Газа не завершатся, то не следует исключать, что даже граждане стран, очень отдаленные от этого конфликта и имевшие нейтральную позицию, могут ее изменить. Пропаганда ХАМАС эффективно работает.
Изменилось отношение к действиям Израиля и информационная повестка дня вокруг этой войны. Судя по всему, в информационной войне Израиль медленно проигрывает. Во многих странах мира общественное мнение меняется не в его сторону,
– заметил Игорь Рейтерович.
Более того, Иран очень внимательно наблюдает за технологиями, которые использует Израиль, за ведением боевых действий, их тактикой и стратегией. Даже камеры, которые мы видим на форме ХАМАС, используют для сбора информации и создания выгодной картинки.
Кроме этого, Иран получил определенный внутриполитический успех. Ведь Израиль еще не скоро сможет построить нормальные отношения и сотрудничество с отдельными странами региона.
Политолог рассказал, как изменилось мнение общественности по поводу войны между ХАМАС и Израилем: смотрите видео
Война между ХАМАС и Израилем: последние новости
- Журналисты The Washington Post сообщили, что ХАМАС планировал развернуть более широкое наступление и добраться до Западного берега реки Иордан. Для этого боевики собирали информацию от разнорабочих из Газы, которые ежедневно приезжали в Израиль на работу. Также у террористов, которых удалось ликвидировать, находили блокноты с указанием убить больше людей.
- Армия обороны Израиля нашла на базе ХАМАС арабский перевод книги Адольфа Гитлера "Майн Кампф". В ней были отметки и закладки. Известно, что Гитлер уничтожал еврейский народ в XX веке. За время Второй мировой войны погибли от 5 до 6 миллионов евреев.
- Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что у боевиков уже нет сил для того, чтобы остановить ЦАХАЛ. ХАМАС потерял контроль над Газой и теперь убегает на юг. Мирные жители грабят базы палестинских боевиков.