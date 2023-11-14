Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Игорь Рейтерович, отметив, что для Ирана Израиль является стратегическим врагом. Поэтому палестинские боевики используются для того, чтобы уничтожить часть Вооруженных сил Израиля, подорвать экономику.

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Мир меняет свое отношение к Израилю

Уже сейчас можно констатировать, что Иран достиг определенных целей, в частности, изменил мнение части людей относительно Израиля. Если боевые действия в Секторе Газа не завершатся, то не следует исключать, что даже граждане стран, очень отдаленные от этого конфликта и имевшие нейтральную позицию, могут ее изменить. Пропаганда ХАМАС эффективно работает.

Изменилось отношение к действиям Израиля и информационная повестка дня вокруг этой войны. Судя по всему, в информационной войне Израиль медленно проигрывает. Во многих странах мира общественное мнение меняется не в его сторону,

– заметил Игорь Рейтерович.

Более того, Иран очень внимательно наблюдает за технологиями, которые использует Израиль, за ведением боевых действий, их тактикой и стратегией. Даже камеры, которые мы видим на форме ХАМАС, используют для сбора информации и создания выгодной картинки.

Кроме этого, Иран получил определенный внутриполитический успех. Ведь Израиль еще не скоро сможет построить нормальные отношения и сотрудничество с отдельными странами региона.

Политолог рассказал, как изменилось мнение общественности по поводу войны между ХАМАС и Израилем: смотрите видео

Война между ХАМАС и Израилем: последние новости