ХАМАС напал на Израиль 7 октября. В тот день палестинским боевикам удалось дойти максимум до города Офаким, расположенного в 15 милях от Сектора Газа. Террористы тогда прошли половину запланированного пути.

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Что именно планировал ХАМАС

Как пишет издание со ссылкой на данные разведок, во время нападения на Израиль палестинские боевики хотели добраться до Западного берега реки Иордан. Они планировали развязать более масштабную войну против еврейского государства.

ХАМАС тщательно готовился к нападению 7 октября. Так, боевики собирали информацию от разнорабочих из Газы, которым разрешалось ежедневно въезжать с анклава на работу в Израиль. В материале отмечается, что большое количество этих рабочих работало именно в тех еврейских населенных пунктах, которые затем атаковал ХАМАС. Террористы расстреливали, сжигали и забивали людей целыми семьями в их домах. У одного из ликвидированных палестинских боевиков изъяли блокнот с записанным приказом убить как можно больше жителей и взять больше заложников.

У некоторых палестинских боевиков было достаточно снаряжения, боеприпасов и продовольствия, чтобы продержаться несколько дней. Эти террористы также имели инструкции, в которых им предписывалось в случае успеха первой волны атак продвигаться дальше вглубь Израиля и по возможности нанести удар по большим городам.

У одного из штурмовых отрядов ХАМАС при себе были карты и разведывательные данные. Эта информация указывает на то, что палестинские боевики планировали наступать к границе Западного берега реки Иордан.

Что говорят эксперты о войне Израиля против ХАМАС