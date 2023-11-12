Такое мнение 24 Каналу выразил главный редактор издания "Детали" (Израиль) Эмиль Шлеймович, отметив, что оказались точки пересечения у Израиля со многими арабскими странами во время его войны с ХАМАС.

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Раскол в арабском мире

Недавно прошло совещание лидеров Лиги арабских государств и совета Организации исламского сотрудничества. Сейчас в арабском мире существует серьезный раскол по отношению к происходящему в Израиле и происходящему в Секторе Газы.

Несколько стран выдвинули достаточно жесткую антиизраильскую резолюцию с требованием введения санкции против Израиля. В частности, Ливия пыталась добавить в резолюцию пункт о том, что палестинский народ имеет право на вооруженное и любое другое сопротивление.

Но эта резолюция была провалена. За нее из 22 стран-участниц проголосовали только 11: 4 – против, в 7 – воздержались. Поскольку совещание было закрытым, не называются страны, которые были против,

– подчеркнул главный редактор "Деталей".

Однако известно, что, по меньшей мере, не были "за" ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Иордания. С этими странами еще до войны в ходе урегулирования были продвижения даже в оборонном сотрудничестве. А потому какой-то блок между этими странами и Израилем возможен.

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Геополитические реалии могут измениться

"Однако это не будет блок, который станет альтернативой НАТО. Возможно, это будет какой-то альянс под контролем США, в который когда-нибудь объединились бы союзники и сателлиты Соединенных Штатов – ОАЭ, Саудовская Аравия", – отметил Эмиль Шлеймович.

Кроме того, у Израиля есть еще один совместный враг с ОАЭ и Саудовская Аравия – Йемен, который сейчас активизировался.

В будущем появление Ближневосточного НАТО возможно, но сейчас немногие его будут формировать. Хотя, по мнению Шлеймовича, через 1-2 года могут кардинально измениться геополитические реалии на Ближнем Востоке

Обратите внимание! В Саудовской Аравии 11 ноября состоялся саммит лидеров арабских стран и Ирана. На встрече обсуждался вопрос о прекращении войны между Израилем и ХАМАС. В совместной резолюции участники саммита "осудили израильскую агрессию против Сектора Газы", а также на оккупированном Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме и призвали "немедленно прекратить" совершенные Израилем "военные преступления и варварские, жестокие и жестокие". Напомним, что в Саудовской Аравии планировалось провести отдельно внеочередные саммиты Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств. Однако впоследствии было принято решение объединить мероприятия.

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