Скорее всего, они опираются на гуманитарную цель в Секторе Газа: прекращение огня, защиту гражданского населения, недопущение гуманитарной катастрофы. Таким предположением с 24 Каналом поделился политолог Андрей Вигиринский, добавив, очевидно, что лидеры арабского мира поддерживают людей, которые остаются на территории Сектора Газа.

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"Если мы возьмем турецкого представителя. Он интересно высказался, что кроме всеобъемлющего огня есть необходимость проверить израильскую ядерную программу. Ведь официально вроде бы у Израиля ядерного оружия нет, но звучали тезисы от израильских официальных лиц о том, что можно нанести удар по Сектору Газа использованием ядерного оружия", – сказал политолог.

Обратите внимание! Министр по делам наследия Амихай Элиягу предложил сбросить на Сектор Газа атомную бомбу, потому что, мол, там нет мирного населения. Затем премьер-министр Беньямин Нетаньяху отстранил министра от должности на неопределенный срок.

Риторики агрессии не будет

По словам Вигиринского, хотя позиция лидеров саммита консолидирована, но не агрессивна по отношению к Израилю в военном значении. Представители арабских стран не могут высказываться иначе из-за политической риторики, они не могут выражаться одобрительно в противовес заявлениям президента Ирана Ибрагима Райси. Так как иранский президент поддержал действия ХАМАС, а также призвал признать Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) "террористической организацией".

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Поэтому Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар вряд ли будут прибегать к такой риторике. Ведь поддержка жестокости и убийства, постепенно обнародованная Израилем, не демонстрирует цивилизованности.

Поддержка гуманитарная; поддержка, осуждающая по состоянию на сегодняшний день доминантную силу; поддержка, говорящая о необходимости ограничения силы; необходимость устойчивого решения вопроса путем создания и признания полноценной страны,

– объяснил Андрей Вигиринский.

Что скажут в итоге

Недавно президент Палестины Махмуд Аббас заявил о готовности провести всеобщие выборы президента и представителей парламента, включая весь палестинский народ и Иерусалим.

Гуманитарная составляющая упирается в политическую составляющую, которая требуется от Израиля – признание границ и самостоятельной страны Палестины.

Стало известно! Лидеры арабских и мусульманских стран на саммите в Рияде в Саудовской Аравии заявили, что отвергают любые предложения, которые позволили бы сохранить Газу отдельно от Западного Берега в будущем палестинском государстве.

По мнению Вигиринского, в обнародованном итоге саммита лидеров арабского мира будет отмечено, что "военная операция, которая приводит к издевательству и гуманитарной катастрофе, неприемлема". Они упустят ответ на вопрос "была ли эта операция справедливой" и не осудят жестокость боевиков ХАМАС, которую те проявили к израильтянам.

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