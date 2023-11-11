Эксперт-международник, кандидат политических наук Станислав Желиховский сказал 24 Каналу, что сложилась "очень интересная" ситуация. Однако она должна быть решена путем дополнительных рычагов давления на Израиль.
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"На мой взгляд, стороны постараются достичь консенсуса. Я не думаю, что войскам или администрации Израиля разрешат находиться там слишком долго", – отметил Желиховский.
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Так, важно дать возможность палестинцам самим урегулировать ситуацию, чтобы избежать волны протестов, образования новых радикальных движений и рецидива новой войны.
Почему Нетаньяху не хочет выводить войска из Сектора Газа
Израильское правительство обвиняют в том, что оно не было готово к нападению ХАМАС. Вероятно, Нетаньяху потеряет свои позиции и премьерское кресло после завершения боевых действий.
Чтобы это отсрочить, он может показать гражданам Израиля, что власти беспокоятся об их безопасности и хотят сохранить контроль до полной зачистки или нормализации ситуации в палестинских автономиях, где находились боевики ХАМАС,
– объяснил Желиховский.
Однако многие говорят о том, что полностью уничтожить ХАМАС не удастся, поэтому нельзя будет говорить о полной победе над этой группировкой. Это дает формальную причину Израилю оставаться в Секторе Газа сколько угодно.
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- Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что во время боев удалось разделить Сектор Газа на две части, одну из которых боевики ХАМАС больше не контролируют. Кроме того, израильские военные захватили опорный пункт террористов "Форпост 17".
- Также от 9 ноября Израиль согласился на несколько часов паузы в обстрелах Сектора Газа. Это позволит палестинцам, которые еще этого не сделали, эвакуироваться.
- Ранее в администрации Нетаньяху заверили, что Израиль не будет оккупировать Сектор Газа. Но войска будут входить и выходить, учитывая ситуацию с безопасностью в регионе.