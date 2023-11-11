Эксперт-международник, кандидат политических наук Станислав Желиховский сказал 24 Каналу, что сложилась "очень интересная" ситуация. Однако она должна быть решена путем дополнительных рычагов давления на Израиль.

К теме Война со спутника и на поле боя имеет разный вид: каков диалог США и Израиля

"На мой взгляд, стороны постараются достичь консенсуса. Я не думаю, что войскам или администрации Израиля разрешат находиться там слишком долго", – отметил Желиховский.

Израиль не хочет выводить войска из Сектора Газа после войны: смотрите видео 24 Канала

Так, важно дать возможность палестинцам самим урегулировать ситуацию, чтобы избежать волны протестов, образования новых радикальных движений и рецидива новой войны.

Почему Нетаньяху не хочет выводить войска из Сектора Газа

Израильское правительство обвиняют в том, что оно не было готово к нападению ХАМАС. Вероятно, Нетаньяху потеряет свои позиции и премьерское кресло после завершения боевых действий.

Чтобы это отсрочить, он может показать гражданам Израиля, что власти беспокоятся об их безопасности и хотят сохранить контроль до полной зачистки или нормализации ситуации в палестинских автономиях, где находились боевики ХАМАС,

– объяснил Желиховский.

Однако многие говорят о том, что полностью уничтожить ХАМАС не удастся, поэтому нельзя будет говорить о полной победе над этой группировкой. Это дает формальную причину Израилю оставаться в Секторе Газа сколько угодно.

Израиль контролирует север Сектора Газа: последние новости