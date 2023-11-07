Бывший посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман рассказал 24 Каналу, каков диалог между Израилем и Соединенными Штатами.
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"Мы полностью полагаемся на американцев, но в тоже время командирам на поле боя ситуация иногда более видна, чем со спутника или других разведданных, которые доходят до американцев", – отметил Мил-Ман.
Какие отношения между США и Израилем: смотрите видео 24 Канала
Так, иногда бывают разногласия, что естественно. Но нет ничего существенного, что могло бы повлиять на ход событий.
Какова позиция Израиля относительно будущего госпиталя
В приграничной зоне с Сектором Газа планируют построить больницу для гражданских, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу. Однако Израилю принципиально важно, чтобы раненые террористы не смогли воспользоваться услугами этой больницы, перейдя границу и избежав наказания.
"Здесь не будет никаких компромиссов, потому что каждый ускользнувший от нас террорист – это будущая угроза нашей безопасности. Я не сомневаюсь, что американцы и французы также не заинтересованы в том, чтобы эти террористы сбежали", – констатировал Мил-Ман.
Госсекретарь США совершил три раунда визитов на Ближний Восток: основное
- Энтони Блинкен стабильно приезжает в Израиль и соседние страны, чтобы урегулировать ситуацию. В первую очередь США стремились согласовать позиции своих и союзников.
- Кроме того, остается открытым вопрос будущего в Секторе Газа после уничтожения ХАМАС. Поскольку палестинское население настроено против Израиля, решением могло бы быть размещение там международной миротворческой миссии из арабских стран.
- Так, госсекретарь США неожиданно посетил Ирак, а затем Турцию. Блинкен стремится предотвратить расширение израильско-палестинского конфликта.
- Визит в Турцию связан прежде всего с противоречивыми высказываниями Реджепа Эрдогана. Он назвал Израиль "оккупантом" и обвинил страну в "военных преступлениях".