Президент Турции Реджеп Эрдоган подверг критике премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и еврейское государство.
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Что сказал Эрдоган
Глава государства заявил, что Анкара "вычеркнула" израильского премьера.
Нетаньяху больше не тот, с кем можем говорить. Мы его вычеркнули,
– сказал турецкий лидер.
Эрдоган дал понять, что он разрывает контакты с премьер-министром Израиля. Он призвал привлечь еврейское государство к ответственности за действия в Газе. В противном случае у Турции не будет больше никакого доверия к мировой системе.
Что этому предшествовало
Не так давно Эрдоган назвал еврейское государство "оккупантом" и поддержал ХАМАС. Он назвал палестинских боевиков своими "братьями и сестрами".
После этого Израиль отозвал своих дипломатов из этой страны. Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что еврейское государство пересмотрит отношения с Турцией.
Что говорят эксперты о заявлениях Эрдогана по Израилю
- Российский политтехнолог Аббас Галлямов недавно в разговоре с 24 Каналом объяснил антиизраильские высказывания президента Турции его желанием получить лидерство в мусульманском мире. Эрдоган хочет наращивать свое влияние на тюркские на арабские страны.
- Похожее мнение недавно выразил политолог Игорь Рейтерович. Эксперт также отметил, что Эрдоган с помощью манипулятивных заявлений пытался сместить фокус внимания западных стран с полномасштабного вторжения России в Украину на войну между ХАМАС и Израилем.
- Ранее израильский военный обозреватель Давид Шарп предположил, что до полноценного противостояния между Турцией и еврейским государством дипломатическое обострение не дойдет. Он также назвал Эрдогана эмоциональным человеком, который является близким к ХАМАС.